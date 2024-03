A rákosrendezői mini-Dubaj környéke most még nem épp a luxuslakásokról ismert

A budapesti átlagos ingatlanáraktól jócskán elmaradnak a lakásárak, és főleg az újépítésű lakások árai a rákosrendezői térséggel szomszédos vagy ahhoz közeli kerületekben – derül ki az OTP Otthon adataiból. A mini-Dubaj fejlesztés elsősorban a XIII. és a XIV., közvetve a IV. és a XV. kerületek ingatlanpiacára gyakorolhat majd hatást. Az adatbázisból az látszik, hogy az új lakások piacán különösen alacsonyak a környékbeli árak a fővárosi átlaghoz képest.

Az OTP közleménye arra is kitér: már most is fokozott az érdeklődés ezekben a kerületekben a lakások iránt. A kerületek közül a legtöbben Újpesten, a harmadik legtöbbet a XIII. kerületben keresnek lakást, a hetedik legnépszerűbb célpont pedig a XIV. kerület. Az OTP Otthon adatbázisában nagyjából 730 olyan ház és nagyjából 640 olyan lakás található, ami luxusnak minősíthető, bár ahogy Lipták Zsuzsa, az otpotthon.hu ügyvezetője a közleményben fogalmazott, a luxusingatlan hivatalosan nem létező kategória, így csak eseti szempontok, például az elhelyezkedés, a felszereltség, a felhasznált alapanyagok minősége és egyedi lakberendezés alapján szokták egyes ingatlanokat luxusnak besorolni.

De persze a luxusingatlan egyik legjellemzőbb paramétere az ár. Az OTP ingatlanos adatbázisában szereplő budapesti lakások egy, míg házak fél százaléka az, ami a legmagasabb, négyzetméterenként 3 millió forint fölötti árkategóriába tartozik.

