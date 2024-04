A török ellenzék ismét vitte Isztambult és Ankarát a helyhatósági választásokon

Győzelmet aratott a szekuláris török ellenzék, a Köztársasági Néppárt (CHP) Recep Tayypi Erdogan pártja, az Igazság és Fejlődés (AKP) ellen Isztambulban és Ankarában a helyhatósági választásokon. A szavazatok több mint felével a 2019-ben megválasztott Ekrem Imamoglu marad Isztambul városának polgármestere. A fővárosban, Ankarában az ellenzék polgármesterjelöltje, Mansur Yavas aratott győzelmet riválisai felett. Támogatói az utcákon ünnepeltek.

photo_camera Mansur Yavas beszédet mondott Ankarában Fotó: ADEM ALTAN/AFP

A két politikus győzelme közel sem volt egyértelmű. Imamoglu 2019-ben a nacionalisták, szekulárisok, liberálisok, konzervatívok, iszlamisták és – ami a legfontosabb – a kurdok hatpárti koalíciójának támogatásával nyert. Ez az ellenzék azonban a tavalyi elnökválasztási vereség után összeomlott, és a többi ellenzéki pártnak, köztük a kurdbarát DEM pártnak is saját jelöltjei vannak.

A BBC szerint Erdogan rég nem bukott ekkorát, aminek az egyik oka lehetett, hogy a kormánypárt képtelen kilábalni a 67 százalékos infláció melletti gazdasági válságból. A 70 éves elnök elismerte, hogy a választások nem úgy alakultak, ahogy remélte. Elmondása szerint mindig is a nép akaratára támaszkodott, és most is tiszteletben tartja a választókat.

photo_camera Imamoglu beszédet mond a választás napján Fotó: ILKER ERAY/Middle East Images via AFP

„Polgáraink belénk vetett hite és bizalma beérett” – mondta Imamoglu. A CHP elnöke, Ozgur Ozel dícsérte a választókat, mert úgy döntöttek, megváltoztatják Törökországot. Isztambulban él Törökország közel 85 milliós lakosságának egyötöde. Ekkora bázissal mind Imamoglu, mind Yavas is lehetséges jelölt lehet a 2028-as elnökválasztáson.