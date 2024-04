Németországban betilthatják a tacskókat

Kevés németebb kutyafajta van, mint a tacskó, Németországban azonban az állatvédelmi törvény tervezett szigorításával többek közt ezen rövid lábú, kis termetű, eredetileg munkavadászkutyaként tartott ebek tenyésztése is ellehetetlenülhet.

A német Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium által benyújtott törvényjavaslat célja - írja a New Yorker - épp az, hogy a különféle szenvedést okozó tulajdonságok továbbörökítését (vagyis a kegyetlen és nemtörődöm módon történő szaporítást) megakadályozzák. Ilyen tulajdonság például a rövid láb, a szőrtelenség, a csontváz vagy a fogak rendellenességei, és a várható alacsony élettartam is. Emellett szabályoznák az állatok online kereskedelmét is.

A tervezet egyes tenyésztők szerint olyan követelményeket támaszt, amelyek bizonyos kutyafajták - például a tacskók - tenyésztésének végét jelenthetik. Így például az alacsony élettartam miatt a német juhászok kerülhetnek veszélybe, a rövid láb jellemzően a tacskóra vonatkozik, de a beagle, a Jack Russell terrier és a törpe schnauzer tenyésztését is korlátozhatja ezen kritérium alapján a törvénytervezet, ahogy a rövid orr az angol és a francia bulldogra és a mopszra is vonatkozhat.



A Német Kutyák Egyesületének (Verband für das Deutsche Hundewesen, V. D. H.) közleménye szerint a tervezet akár úgy is értelmezhető, mint ami minden, az „eredeti farkastípustól” eltérő kutyafajta tenyésztését korlátozni kívánja.

„A törvénytervezetben felsorolt betegségek némelyike túl homályos és meghatározatlan” - mondta Leif Kopernik, a V.D.H. vezérigazgatója. „Akár túl kicsi, akár túl nagy, ha az állatvédelmi törvényt a jelenlegi formájában hajtanák végre, sok népszerű és egészséges kutyafajta tenyésztését tilthatják be.”



Petíciójukat, amelyet a törvénytervezet ellen indítottak, már közel 25 ezren írták alá.