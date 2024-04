Szerdán olyan melegedés kezdődik, hogy hétvégére szabályos nyár lesz

Szerdán már nem nagyon fog esni, és 21 fok is lehet, ami önmagában sem rossz, de ez csak a kezdet, főleg mert ma még viharos is lehet a délnyugati szél. Az előrejelzés szerint innentől minden nap nő egy kicsit a maximumhőmérséklet, miközben egyre kevesebb lesz a csapadék, bár az élénk szél napokig megmarad. A tendencia a hétvégére érik be igazán, amikor eláll a szél is, és hirtelen megint nyár lesz, a 30 fokot nyalogató maximumokkal és ragyogó napsütéssel.



Ritkán érezni át annyira annak az igazságát, hogy Magyarországon mindig csak a panaszkodás megy, mint amikor az ember egy amszterdami kollégiumi szobában írja le ezeket, a jeges, ólomszürke felhőréteget bámulva az ablakon át.