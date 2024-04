Adóhivatali árverés alá került a jándi szakközépiskola egy része

Februárban hirdette meg árverésre a NAV a Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola több mint 3400 négyzetméternyi ingatlanegyüttesét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskola „Szolgáltató központ - közösségi tér” elnevezésű, nyolc helyiséges ingatlanjára a licitálás április 15-én kezdődik, a kikiáltási ár 22,4 millió forint, de akár már 14,56 millió forintért is megszerezhető (négyzetméterenként 6540 forintért vagy akár 4251 forintért).

photo_camera A kalapács alá kerülő szolgáltató központ és közösségi tér



Az iskola az Oktatási Hivatal holnapja szerint tavaly február óta a „megszűnt intézmény” kategóriába tartozik. Működési engedélyét egy 2023. február 6-i határozattal vonta vissza a megyei kormányhivatal, és egyben törölték az iskolák nyilvántartásából. „Az intézménnyel aktív jogviszonyban álló tanuló és alkalmazott nincs, az intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei feladatellátási helyein a 2021/2022-es tanítási évtől kezdődően nem folytat nevelési-oktatási tevékenységet” – olvasható a határozatban. Tíz nappal a működési engedélye visszavonása után 353115/2/2023 sorszámon végrehajtás jegyeztek be az épületre a földhivatalnál – ez már a NAV árverési oldaláról derül ki.

Az iskola nem közintézmény volt, az önkormányzat sem a fenntartásában, sem a létrehozásában nem vállalt szerepet. Amikor mentek ezek a sokszor kamu OKJ-s felnőttképzések, akkor virágzott, de ma már nincsenek ilyen képzések, az iskola is bezárt évekkel ezelőtt – mondta kérdésünkre Asztalos István jándi polgármester. A nagyjából 800 lakosú település vezetője azt mondta, hogy az intézményt egy Bereg Többcélú Egyesület nevű szervezet alapította, a fenntartója egy vajai székhelyű magáncég, a Human-Gold Kft. volt. Az egyesület elnökét Koncz Zsuzsannának hívják, a polgármester szerint jándi lakcímű, de egy ideje már a fővárosban él, „úgy tudom, valamilyen minisztériumban kapott állást”.

A Human-Gold Kft. ügyvezetője, Tóth Zoltán azt mondta telefonos érdeklődésünkre, hogy ők csak az iskola működtetésében vállaltak szerepet annak fenntartójaként, az intézménnyel kapcsolatos kérdésekre ő nem tud válaszolni, azzal a Bereg Többcélú Egyesületet keressük.

Az egyesülethez csak egy email-címet találtunk. Találtunk viszont egy jándi székhelyű vállalkozást, a Fejlődés és Perspektíva Kft.-t, aminek egyik tulajdonosa egy – budapesti lakcímű – Koncz Zsuzsanna, székhelye pedig történetesen az a jándi ingatlan (Rákóczi út 38.), ahol az árverezésre meghirdetett ingatlan is található. A cégben egy üzlettársa van, egy nő, akinek a lakcíme épp az a vajai cím, ami a Human-Gold Kft. székhelye is. A Fejlődés és Perspektívát 2020-ban jegyezték be, 2022-ben 11 milliós árbevétele és ebből 5,6 milliós nyeresége volt.