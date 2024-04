„Erkölcsileg ez így rendben van?” - forrtak az indulatok Tihanyban a leköszönő polgármester lánya és veje miatt

Már-már kabaréba illő jelenetekkel volt tarkított a csütörtök délutáni rendkívüli testületi ülés Tihanyban. Ahogy arról beszámoltunk, az önkormányzat a fiatalok otthonteremése, lakhatásának biztosítása érdekében pályázati úton 60 százalékos kedvezménnyel akart értékesíteni egy értékes építési telket. A pályázati eljárás során csupán egyetlen ajánlat érkezett, a leköszönő polgármester, Tósoki Imre lányától és annak férjétől.

Az indulatokat az gerjesztette Tihanyban, hogy bár kritérium volt, hogy a pályázónak nem lehet tulajdonában lakóingatlan, családi ház, sem építési telek, a polgármester családtagjai úgy pályáztak, hogy birtokukban van egy vendégház besorolású ingatlan, amiben apartmanokat üzemeltetnek, ők maguk pedig életvitelszerűen az egyik apartmanban laknak.

A helyzetre való tekintettel az ülés legelején rögzítette a polgármester, hogy érintettsége okán ő nem fog szavazni, amit a képviselők el is fogadtak. Tósoki Imre felvezette, hogy jogi szempontból szükséges volt megvizsgálni, teljesül-e az a kitétel, hogy a pályázó birtokában lévő ingatlan nem minősül-e lakóingatlannal, ami miatt érvénytelen lenne a pályázat. A jogászok szerint azonban minden rendben volt, megállapították, hogy a vendégház nem lakóingatlan. Ezt követően kiderült, Tósoki veje levelet írt a képviselő-testület számára, ami egy teljesen új fordulatot vitt a sztoriba.

Eszerint ők Budapestről költöztek vissza még évekkel ezelőtt azzal a szándékkal, hogy Tihanyban teremtsenek otthont maguknak, és neveljék fel a gyerekeiket. Mivel a munkájuk sok esetben a fővároshoz kötik őket, racionálisabb döntés lett volna Budapesten maradni, de érzelmi okokból Tihanyt választották. A polgármester veje szerint a telek négyzetméterára a légvezeték kiváltásával együtt megegyezik egy fővárosi, II. kerületi telek négyzetméterárával. Véleménye szerint Tihany fejlődése a fiatalokon múlik, és mivel ők a vendégház egyik apartmanjában laknak jelenleg, ez gátja a további gyermekvállalásnak, ezért pályáztak a telekre. Mivel döntésük mellett kitartanak, ezért arra kérik az önkormányzatot, hogy egy nyílt licites eljárással hirdessék meg újra az ingatlant.

Ennek megfelelően a határozati javaslat lényege az lett volna, hogy a pályázatot érvényesnek tekinthető, azonban egy új, licitálással történő eljárás kerüljön előkészítésre a telek eladásával kapcsolatban egy teljesen új eljárás keretében.

„A pályázó mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk?”

A levél tartalma azonban indulatokat váltott ki egyes képviselőkből. Felháborodtak azon, hogy a pályázó akarja megmondani, mit tegyen a testület, merre haladjon tovább az ügy.

„Ez nem kívánságműsor, ott pedig a polgármester ül, nem pedig Dévényi Tibi bácsi” - mondta Bartus Sándor képviselő. Teljesen vérlázítónak tartotta azt is, hogy a pályázóknak van ingatlanjuk, csak az épp nem lakóház, hanem vendégház, és ennek ellenére pályáztak.

„Önmagában tény, hogy egy több százmilliós ingatlanban élő család azt állítja, hogy neki nincs lakóháza, hanem egy vendégháza van, amiben életvitelszerűen benne él. Kikérem magamnak, hogy ilyen helyzetbe hoztok! A pályázók már megteremtették az otthonukat, lakóház besorolású ingatlanban éltek 2022 novemberéig, akkor lett vendégház besorolású. De mondjuk, hogy ez jogilag megfelelő. De erkölcsileg ez így rendben van? Ezt tényleg nekem kell elmagyaráznom nektek?!” – háborodott fel a képviselő. Megjegyezte azt is, hogy a pályázat célja az volt, hogy segítsék az otthonteremtést, amit a pályázók már megteremtettek maguknak. Tehát a pályázat célja nem tud teljesülni. Az pedig „a saját döntésük volt, hogy az egyik apartmanban élnek, de össze is lehet vonni kettőt” szerinte, ha nagyobb hely kell nekik.

Ekkor a polgármester felháborodva kérdezte meg a képviselők, hogy ők az ősközségben lévő ingatlanjaik után mennyi építményadót fizetnek, mert a vendégház besorolás miatt a lányáék 375 ezret fizettek tavaly, idén az emelés miatt pedig 450 ezret fognak. Az ülésről készült videófelvétel alapján egyébként a polgármester többször is feszülten reagált, meg is kérdezték tőle, miért van még ő felháborodva.

Bartus Sándor mellett Tóth Judit is hasonló álláspontot képviselt, míg a több három képviselő az ülés döntő részében csak hallgatott. Az újabb fordulat akkor következett be, amikor szavazásra került volna a sor, ugyanis

egész egyszerűen nem értették a képviselők, hogy most miről is kellene szavazni. Érthetetlen volt, hogy miért fogadják el a pályázat érvényességét, ha majd a következő ülésen kiírnak egy új pályázatot. Ha új pályázatot írnak ki, akkor miért nem minősítik érvénytelennek a pályázatot, hiszen a képviselők egy része szerint, mivel nem teljesül a kiírás célja, ezért nem is lehetne más döntést hozni, mint érvénytelenítést. Nem tartották logikusnak azt sem, hogy most az érvényesnek talált pályázatot, a következő testületi ülésen eredménytelennek fogják minősíteni.

Bár Bartus és Tóth képviselőknek voltak módosító javaslatai a határozatot illetően, azokat 3:2 arányban mindig leszavazták. Így végeredményben 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a képviselő testület a pályázatot érvényesnek minősítette, majd új nyílt licitálással új eljárást fognak előkészíteni a telekértékesítés érdekében.

Azt azonban, hogy a következő ülésen pontosan mit fognak tárgyalni, a pályázat eredménytelenségét, vagy az új licites eljárás részleteit, arról egyelőre senkinek sincs fogalma.