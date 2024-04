Több százan verekedtek össze Rómában a városi derbi előtt

Nem bírtak magukkal az AS Roma és a Lazio szurkolói szombaton, a stadionon kívül saját maguk is lerendezték a városi derbit. A két csapat szélsőséges drukkerei a Stadio Olimpico közelében csaptak össze egymással. A csetepaté finoman szólva sem kiegyenlített erőviszonyok mellett zajlott, hiszen a jelentések szerint a Lazio táborából mintegy 200-an volt a helyszínen, az AS Roma drukkerei pedig 100-an voltak.

A két tábor szétválasztása érdekében a rendfenntartók könnygázt is bevetettek, a tömegoszlatás után közvetlenül a rendőrség csupán egyetlen AS Roma-szurkolót vett őrizetbe, aki a vádak szerint papírgránátokkal dobálta az ellenfél táborát.

A Roma egyébként 1:0-ra megnyerte a városi rangadót, ami után a Lazio még távolabb került nemcsak a Bajnokok Ligája csoportkörtől, de az Európa Liga és a Konferencia Ligától is. Az AS Roma jelenleg a tabella 5. helyén áll két ponttal lemaradva a BL-csoportkörös indulást jelentő helytől, a Lazio pedig a hetedik négy ponttal lemaradva az Európai Konferencia Liga selejtezőt jelentő helytől.