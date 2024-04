Megépült két tanuszoda Nógrád megyében, de nem nyitottak ki, és a vállalkozókat sem fizették ki

Két tanuszoda is megépült Nógrád megyében, az egyik Rétságon, a másik pedig Szécsényben. Ám hiába készültek el szinte teljesen az uszodák a tanuszoda program keretében, zárva vannak, az építési vállalkozók pedig arra panaszkodnak, hogy nem fizették ki őket.

Az Ipolyinfó értesülése szerint az ukrán-orosz háború okozta drasztikus építésiár-emelkedés miatt az eredeti költségvetésben leírt 831 millió forintos rétsági beruházás díja megemelkedett. A kormány később fedezte a hiányzó összeget, de a vállalkozó mégsem jutott hozzá a pénzhez. A beruházással megbízott Építési és Közlekedési Minisztérium ismeretlen okból nem fizet.

A lap szerint a rétsági építési vállalkozó annyira fel van háborodva a ki nem fizetett összegek miatt, hogy a város területére építési törmeléket, betont, földet pakolt le és az önkormányzat többszöri felszólítása ellenére sem takarította el a szemetét. Mivel kisvállalkozásról van szó, a nem fizetés nagyon megterheli a céget, amelynek a lap szerint elfogyott a pénze.

Szécsényben is nagyon hasonló a helyzet, ott a szécsényi kivitelező egyelőre kivár, de helyi információk szerint őt is súlyosan érinti az anyagi válság. (via mfor.hu)