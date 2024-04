Permanens kampányban élünk: hogy ne temessenek maguk alá a politikai hirdetések

Rohamléptekkel közelednek a választások, nyakunkon a kampányidőszak, vagyis hamarost ha akarnánk se tudunk majd elugrani a mindenféle felületeken felénk ömlő politikai hirdetések elől.

Persze valójában politikai hirdetésekkel már most tömve vannak a felületeink, ráadásul ezek egy része már most is az önkormányzati/EP-választásra mozgosít, ha nem is teljesen egyértelműen, mindenesetre jó, ha tréningezzünk magunkat egy kicsit, és igyekszünk tudatosabban állni a rohamot.

Hogy miért fontos az, hogy választópolgárokként ki és hogyan talál meg minket, arról Zöldi Blankával, a Lakmusz főszerkesztőjével és Döbrentey Dániellel, a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetőjével beszélgettünk.

Részletesebben:



1:03 - Kezdjük az alapokkal: egyáltalán mi az, hogy politikai hirdetés? Figyelem, jogászkodás, de a legjobb értelemben!

3:24 - Permanens kampányban élünk, ránk hirdet minden létező politikus a közösségi médiában.

6:21 - Oké, de miből? Én pénzemből, te pénzedből? És mennyi az annyi?

9:49 - Az Állami Számvevőszék esete a CÖF-fel és a Megafonnal. Meg úgy általában.

11:38 - Lost in Space: a Megafon költéseinek nyomában.

14:54 - Nem teljesen bélből jóslás: a Facebookon kb. négyszer annyit költ a Megafon, mint az összes elenzéki párt együttéve.

18:12 - Bezzeg a jó öreg nyomtatott sajtó, meg a tévé és a rádió!

19:36 - Ne menjünk el szó nélkül amellett sem, mekkora a közösségi média penetráció. Aki kitapasztalja a platform működését, hatamas versenyelőnyre tesz szert.

21:27 - Mondjuk mindegy is, hisz szőnyegbombázás folyik. Pont ezért jó, ha tisztában vagyunk azzal, ki és hogy hirdet ránk (emitt az említett WhoTargetsMe applikáció).

25:33 - Pró tipp: zavard össze az algoritmust!

27:22 - Mások sokkal stratégikusabban viszonyulnak az adatainkhoz, mint mi magunk. Sebaj, majd az Európai Unió megszabályozza - aztán vagy működik, vagy nem.

30:45 - A mikrotargetálás veszélyei egyéni és társadalmi szinten.

32:41 - Azért alapból nem kéne bajnak lennie, hogy egy választás előtt politikai hirdetésekkel találkozik egy választópolgár, amelyek alapján felelős döntést hozhat. Aha, persze.

35:51 - Lássuk tehát, a gyakorlatban hogyan is néz ez ki.

40:49 - Jó, de a riogatás azért nem csak a Facebookon megy, szórólapon is ugyanolyan jól tudják csinálni.

41:48 - Jól csomagolt jogászkodás: tény és vélemény elkülönítése, példákkal alátámasztva.

46:17 - Na jó, de amikor már teljesen légből kapott hazugságokkal jönnek, annak azért vessen már valaki gátat!

49:27 - A választópolgár vállára rakott terhekről és felelősségekről.

51:58 - Meglátom Soros Györgyöt, és rohanok szavazni.

58:09 - Ha már egyszer a mi vállunkra van rakva a teher, legalább azzal legyünk tisztában, hogy hogyan lehetünk jobban tájékozottak.

És a beígért hasznos oldalak:

Levezetésként pedig az egyik kedvenc Németh Szilárd-posztom az elmúlt időszakból, amivel maximálisan tudok azonosulni: reggelire lilahagymás-szalonnás-tejfölös lángos? Naná, BÁRMIKOR!

Címlapkép: Botos Tamás/444