A perui kormány azt állítja, az Andok rejti a világ valaha élő legidősebb emberét

A perui Andok rejtheti a hosszú élet titkát és a világ valaha élő legidősebb emberét, ha igaz, amit állami tisztviselők beszélnek egy 1900-ban született férfiról: a perui kormány április ötödikén közleményben köszöntötte fel az aznap állítólag 124. születésnapját ünneplő Marcelino Abad Tolentinót.

Tolentino a háromezer méteren fekvő Chaglla kisvárosában született, de az állami szervek egészen 2019-ig nem tudtak a létezéséről, nem voltak okmányai sem. Jelenleg egy idősek otthonában él.

Pár napja írtuk meg, hogy a brit John Alfred Tinniswood 111 évesen és 224 naposan hivatalosan is megszerezte a világ legidősebb férfija címet. A Guinness két nappal azután jelentette be mindezt, hogy 114 éves korában, egy hónappal a 115 születésnapja előtt elhunyt a korábbi címvédő, Juan Vicente Pérez. Tinniswood abban az évben született, amikor a Titanic elsüllyedt, átélt két világháborút, a nagy influenza és covidjárványt, és nem ez az első világrekorder címe: ő a világ legidősebb második világháborús veteránja is.

A világ legidősebb élő nője a most 117 éves, Spanyolországban élő Maria Branyas Morera.

A történelem eddig - igazoltan - legidősebb embere, a francia Jeanne Louise Calment 122 évet élt, 1997-ben halt meg. A Guinness-rekordok szóvivője szerint rengetegen jelentkeznek náluk azt állítva magukról, hogy ők a világ legidősebb emberei, ezért a jelentkezéseket hosszú hivatalos procedúra során ellenőrzik.

