Az Instagram próbálja akadályozni, hogy kiskorúak meztelen képeket kapjanak vagy küldjenek

Az Instagram új biztonsági funkció bevezetésére készül, amely elhomályosítja a meztelen képeket az üzenetekben, hogy ezzel is védje a kiskorúakat a visszaélésektől. A Meta csütörtökön jelentette be, hogy

az új funkció egyrészt kiblőrözi a meztelenséget tartalmazó képeket, másrészt figyelmezteti és próbálja lebeszélni a felhasználókat azok elküldéséről.

Az Instagram tizenéves felhasználói számára alapértelmezés szerint engedélyezve lesz ez a funkció, a felnőtt felhasználókat egy értesítés ösztönzi majd arra, hogy kapcsolják be. Az intézkedéscsomagot május elejétől tesztjelleggel, néhány közép- és latin-amerikai országban vezetik be, és ha beválik, a világ többi részére is kiterjesztik.

Capucine Tuffier, a Meta francia leányvállalatának gyermekvédelmi felelőse szerint az intézkedések célja a szexuális tartalmú fotók készítésének és terjesztésének visszaszorítása. Terveik szerint így fogják megakadályozni, hogy az üzenet címzettje a szándéka ellenére kapjon intim képeket; arra azonban lehetősége lesz, hogy eldöntse, megnézi-e őket vagy sem.

További intézkedés, hogy a meztelenséget tartalmazó képek küldői és a címzettek is olyan automatikus üzenetet kapnak, amely felhívja a figyelmüket, hogy a fotó visszaélésre adhat okot, ha a címzett bűnözőknek továbbítaná őket; illetve arra, hogy ilyen esetben zárolhatja is az érintett felhasználók profiljait az Instagram.

A mesterséges intelligencia vezérelte eszközök arra is képesek lesznek, hogy az ilyen tartalmakkal zsaroló profilokat ne csak beazonosítsák, hanem automatikusan korlátozzák is a kiskorúak profiljaival történő kommunikációjukat. Láthatatlanná tudják például tenni a zsaroló számára a kiskorú címzetteik listáját üzenetküldéskor, és a keresőmezőben sem fog többé megjelenni a kiskorúak profilneve.

A Meta azon kiskorú felhasználókat is figyelmeztetni fogja, akik olyan személlyel léptek kapcsolatba, akivel szemben már felmerült a visszaélés vagy a zsarolás gyanúja. Ilyen esetben az érintett felhasználót az „állítsuk meg a szexuális zsarolást!” című weboldalra fogják átirányítani, amely egy telefonszámot is közöl, ha bejelentést szeretne tenni.

A több közösségi médiaplatformot is üzemeltető Meta - amelyet az Egyesült Államokban és Franciaországban is azzal vádolnak, hogy platformjai károsítják a fiatalkorúak mentális egészségét - januárban léptette életbe az első, szintén a kiskorúak védelmét célzó intézkedéscsomagját. Ebben bevezették, hogy a kiskorú csak szülői engedéllyel állíthassa át a profilját privátról nyilvánosra, csak így férhessen hozzá érzékeny tartalmakhoz, és csak így kaphasson üzeneteket olyan személyektől, akiket még nem követett be az adott médiaplatformon. (Verge, MTI)