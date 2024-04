Elő a strandpapucsokkal, a hétvégén már 30 fok is lehet

A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható csütörtökön, csapadék nem lesz, a hőmérséklet napközben 20 és 26 fok között alakul, írja az Időkép. Melegebb délkeleten lesz, az északias szelet még többfelé élénk, északkeleten és nyugaton kezdetben erős lökések kísérhetik.

photo_camera Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu Agency via AFP