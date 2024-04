Türelmet kért a béremelést követelő felsőoktatási dolgozóktól az államtitkár

„A kormány szeretné a felsőoktatási béreket is emelni, de türelmet kérünk. A mostani háborús időszakban rendkívüli kiadások terhelik az országot. A kormány ebben az évben jelentős béremelési programot indított a tanároknak, az óvónőknek, és emelte az ápolók bérét is, ezek óriási költségvetési ráfordítást igényelnek. Brüsszel és egyes nyugati vezetők háborúpárti politikája miatt a háború végét nem látni, ez az ország pénzügyi teherviselésére is kihat” - közölte a felsőoktatásért felelős államtitkárság miután csütörtökön egyeztettek az állami fenntartású egyetemek béremelést követelő dolgozóival. A négy megmaradt állami egyetem, az ELTE, a BME, a Zeneakadémia és a Magyar Képzőművészeti Egyetem március 20-án nyílt levélben fogalmazta meg a bérköveteléseit. Mivel válasz nem érkezett rá, csütörtökön a Kulturális és Innovációs Minisztérium elé vonultak a felsőoktatási dolgozók, hogy személyesen tárgyaljanak az államtitkárral.

