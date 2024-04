Öt embert késelt halálra egy férfi egy ausztrál bevásárlóközpontban, a rendőrök agyonlőtték

Sydney egyik bevásárlóközpontjában támadt az emberekre késsel egy férfi, a Guardian az ausztrál rendőrség információi alapján azt írja, legalább ötüket halálra sebezte.



Több sérültet kórházba szállítottak, egyes sajtóinformációk szerint a késelő egy 9 hónapos gyereket is megsebesített, aki szintén kórházi ápolásra szorul. A sérültek közt többen súlyos állapotban vannak, a Guardian azt írja, valószínűleg tovább fog nőni a halálos áldozatok száma.

A Westfield bevásárlóközponthoz kiérkező rendőrök lelőtték az elkövetőt.

Anthony Cooke, az új-dél-wales-i állami helyettes rendőrfőnök az ügyben tartott sajtótájékoztatóján közölte: egyelőre nem tudják, mi vezérelte a támadót. A férfi a bevásárlóközpontban sétált, majd elhagyta azt, végül visszatért, és akkor kezdett késelni. A rendőrség egyelőre semmilyen indítékot nem talált a támadásra. Egy riporter kérdésére, aki arra volt kíváncsi, kizárják-e a terrorista támadás lehetőségét, Cooke azt válaszolta:

„Nem zárunk ki semmit.” Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke együttérzését fejezte ki az áldozatok felé, és köszönetet mondott a rendőröknek és az egészségügyi dolgozóknak.

I have been briefed by the AFP on the devastating events at Bondi Junction.



Tragically, multiple casualties have been reported and the first thoughts of all Australians are with those affected and their loved ones.