Több játékosát is el kell eladnia a Chelsea-nek, hogy megússza a szankciókat

A Premier League kilencedik helyén álló, mostanában felemás teljesítményt nyújtó Chelsea a tavalyi szezonban 747 millió fontot költött átigazolásokra, a bértömeg pedig 18 százalékkal 404 millió fontra nőtt, ami a második legmagasabb az angol első osztályban – derül ki a brit cégnyilvántartás, a Companies House által közzétett beszámolóból.

Nem túl eredményesen gazdálkodnak a játékosokkal sem, hiszen az 592 millió fontba kerülő focistákat töredékáron, 203 millió fontért adták el, bár a számviteli szabályok szerint ez mégis 63 millió font nyereséget termelt a csapatnak. Az új tulajdonossal (Todd Boehly Clearlak Capital konzorcium) első évét záró csapat összköltsége több mint egymilliárd font volt.

photo_camera Nehéz hónapok jöhetnek Fotó: GLYN KIRK/AFP

A beszámolóból az is kiderült, hogy a Premier League-ben nincs más klub, mely többet költene közvetítőkre és ügynökökre, a Chelsea több mint 75 millió fonttal éllovas ebből a szempontból.

A klub 90 millió fontos adózás előtti veszteségről számolt be az előző évi 121 millió után, amiből viszont még nagy baj is lehet. A Premier League szabályzata értelmében ugyanis három szezon alatt a klubok legfeljebb 105 millió fontot veszíthetnek, ha ezt meghaladják, szankciókkal kell szembenézniük. Ugyan az ifjúsági és a női csapatokba való befektetés és bizonyos költségek levonhatók, de nagy eséllyel a Chelsea-nek több játékosától is meg kell válnia június 30-ig, hogy megfeleljen a szabályoknak, és elkerülje a szankciókat.