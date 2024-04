Bruttó 588 ezres fizetéssel és szállással toboroz nyári munkára a Lidl

Szezonális munkahelyekre hirdetett állást a Lidl 11 üzletében a Balaton és a Velencei-tó körül április 1. és augusztus 31. között.

Összesen kétszáz főt akarnak felvenni, az elérhető belépő bruttó jövedelem heti 40 órás munkaviszony esetén 588 ezer forint, de ezen felül szállást is biztosít a munkavállalóknak a cég. De nem csak teljes állásra, részmunkaidőre is lehet jelentkezni, a munkaviszony pedig a munkába állás kezdőidőpontjától függően 1-5 hónap közötti határozott időre szól.

A közlekedésre is ad támogatást a vállalat: a tömegközlekedés költségeit teljesen megtérítik, de 40 forint/kilométeres üzemanyag-támogatást is lehet igényelni. (via hvg.hu)