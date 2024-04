Letartóztatták a fővárosi parkbiznisz kulcsfiguráját, aki a fideszes és az ellenzéki kerületekkel is üzletelt

A 24.hu információja szerint még március elején nagy titkokban letartóztatták Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát, a fővárosi parkbiznisz háttéremberét és állítólagos kulcsfiguráját.



Ez az üzlet a 444 tudomása szerint a hirhedt parkolási bizniszhez hasonlóan működött. Nem is véletlen, hogy a hivatalos szervek nem verték nagydobra a letartóztatást. A „parkbiznisz” ebben az esetben a kerületek zöldfelületeinek karbantartását, a fűnyírást, lombseprést, fagondozást és hasonló kertészeti feladatok elvégzését takarja.

Z. Zsolt a 24-nek nyilatkozó baranyai főügyészségi szóvivő szerint olyan ügyben került rács mögé, amiben a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomoz

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. Mint most kiderült, ugyanarról a nyomozásról van szó, aminek a keretében 2023 novemberében az ügyészség videókat posztolt arról, hogy egy számlagyár felgöngyölítése közben lefoglaltak egy 20 példányban gyártott ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urus luxusautót, az egyik csomagtartójában pedig 1,1 millió eurót, vagyis közel félmilliárd forintot találtak készpénzben. Az nem világos, hogy ezek konkrétan a márciusban bezárt Z. Zsolt autói voltak-e.

A szabad európás Kerényi György négy évvel ezelőtt akkor nem túl nagy figyelmet kapó cikksorozatban mutatta be, hogy egy néhány cégből álló, a háttérben ugyanahhoz az üzleti körhöz tartozó céghálózat hogyan sajátította ki évtizedek óta a fővárosi kerületek hosszútávú parkgondozási keretszerződéseit. Teljesen függetlenül attól, hogy az adott kerületben kormánypárti vagy ellenzéki volt-e éppen a vezetés. Ennek a hálózatnak a nagyobb tagjai a Pannon Park Forest Kft., a DeerGarden Kft., a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft. és a ZÖFE (Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő) Kft., illetve az Umbrella Holding.



A nagyságrend érzékeltetésére: csak a 2022-es üzleti évben a cégháló tagjainak összesített bevétele meghaladta a 19 milliárd forintot.

Ezek a cégek néha konzorciumban, néha papíron egymás ellen indultak. „Látszólag több versenyző van, de valójában csak az ő szatellitcégeik, érdekeltségeik versenyeznek” - mondta a Szabad Európa egyik bennfentes forrása.

A NER előtti, még nem kézivezérelt Gazdasági Versenyhivatal fel is figyelt az akkor már régóta működő rendszerre és 2009-ben kartellezés gyanújával vizsgálta is a Pannon Parkot, a Parkfenntartót, a DeerGardent és a ZÖFE-t, de nem találtak elegendő bizonyítékot, pedig házkutatást is tartottak.

Maga Z. Zsolt már ezekben a 2020-as cikkekben is az egész ügy valós kulcsszereplőjeként került elő, annak ellenére, hogy papíron nem vitt szerepet a legtöbb cégben, a Pannon Parknak azonban egy évtizeden át volt a tulajdonos-ügyvezetője.

Z. nemcsak a zöldbizniszben, hanem építőiparban és más ágazatokban is utazott, a Szabad Európa szerint így került üzleti kapcsolatba Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándor korábbi államtitkárával és bizalmi emberével, akivel közös cége volt, akárcsak annak az MSZP-s Molnár Zsolt parlamenti képviselőnek a feleségével, akinek egy gazdasági bűnügy miatt nemrég vonták meg a mentelmi jogát.