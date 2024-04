Mészáros Lőrinc vadásztársasága maga írta a honlapján, hogy 8 hektáron gazdálkodnak, majd módosították az oldalt 48 ezerre és perrel fenyegetőznek

Kedden cikket írtam arról, hogy egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vadásztársaság mindössze 8 hektáros alapterületű, bekerített vadaskertben is vadásztat fizető kuncsaftokat nagyvadakra. A cikket elsősorban a helyszínre személyesen is ellátogató Hadházy Ákos képviselő két, fényképekkel illusztrált Facebook-posztjára alapoztam. Erre és erre. De a cikk megírása előtt ellenőriztem a vadászcég honlapját is, ahol a nyitóoldalon a következő, Hadházy állításával megegyező önbemutatás szerepelt, kiemelt helyen:

Ezt a fenti screenshotot én készítettem a weboldalról, ahová kedden reggeltől kezdve többször is visszatértem. Az oldal tartalma eközben nem változott, azon konzekvensen 8 hektár szerepelt. Hadházy egy nappal korábban közölt bejegyzésében, amire a politikushoz nem érkezett semmiféle pontosító kérés, más képkivágásban ugyanez a rész látszott a weboldalból.



Semmi okom nem volt feltételezni, hogy a vadásztató cég ilyen kiemelt helyen hamis információt közöl a saját vadászterületéről. A cikkünk megjelenése után, kedd este 8 után ehhez képest olyan közlemény érkezett szerkesztőségünkbe, ami szerint nem 8, hanem 48 ezer hektáron vadgazdálkodnak, a kérdéses vadaskert pedig ebből nem 8, hanem 1000 hektárt tesz ki. Amikor ezután újra megnyitottam az oldalt, ugyanazon a helyen már ez a szöveg fogadott:



Vagyis közben kijavították a 8-at 48 ezerre.



A cég felháborodott közleményében azt írja, hogy

„Jelenleg vizsgálatot folytatunk annak kiderítése érdekében, hogyan került Hadházy Ákos posztjai közé egy olyan fotó, amely szerint a cég honlapján 8 hektár szerepel, hiszen ez az adat nem felel meg a valóságnak.” Őszintén sajnálom, hogy a jelek szerint téves információt jelentettünk meg, jelentős részben az érintett cég saját közlésérére alapozva, de semmi okunk nem volt feltételezni, hogy amiről Hadházy képviselő és az érintett cég ugyanazt állítja, az nem felel meg a valóságnak. A téves információ ettől sajnos még téves marad, úgyhogy elnézést.

De van még egy érdekes elem a sztoriban. A vadásztató cég közleményében a következő passzus is szerepel:

„A magyarországi szabályozás értelmében ugyanis vadaskertet nagyvadak számára 500 hektár alatt nem is lehet létrehozni. Ezt a szabályozást feltételezhetően az állatorvos úr is ismeri. Amennyiben nem, ismét repülőre ülhetett volna, hogy megnézze fentről a területet, bizonyára még onnan is jól látszott volna a 8 hektár és az 1000 hektár közötti különbség.„ Ezek után újra átfutottam a weboldalt, illetve a cikkem végébe update-ként, vagyis frissítésként késő délután belinkelt árlistát, ami akkor még egy pdf formátumú dokumentum volt. Ez délután óta nyitva volt egy, a számítógépemen megnyitott ablakban. Az esti, ismételt átpörgetése közben vettem észre, hogy a hosszú pdf-dokumentum 19. oldalán, már a tényleges árlista után ott szerepelnek a cég összes vadászterületének adatai. És itt valóban az szerepelt, hogy a Vérti Vadaskert 1000 hektáros. Vagyis a főoldalon, a jól látható helyen téves adatot közöltek, elrejtve pedig ezek szerint a helyeset, vagyis valóban tévedtem. csakhogy ezzel sincs vége!

Ők maguk írták ugye, hogy „A magyarországi szabályozás értelmében ugyanis vadaskertet nagyvadak számára 500 hektár alatt nem is lehet létrehozni." Csakhogy a pdf-ben 3-as sorszámmal, a Vértitől jobbra ott szerepelt a Ginza nevű vadaskert, nagyvadakkal, de mindössze 300 hektáros területtel, ami alig több, mint az 500-as minimum fele, vagyis eszerint törvénytelen. A pdf-et tartalmazó ablakra ezek után sajnos ráfrissítettem. Így derült ki, hogy ezt az egész szekciót is módosították időközben, a még mindig árulkodó, .pdf végződéső URL ellenére itt már nem is egy pdf, csak egy statikus szöveges oldal olvasható, az árak teljesen eltűntek, a Ginza vadaskertből pedig ez maradt:

Vagyis már nem vadaskert, hanem nagyvadas terület 300 hektáron. Ennyi módosítgatást már nehéz követni és értelmezni.

A történeti hűség végett íme a cég teljes közleménye:

„Az alábbi közleményben szeretnénk felhívni a figyelmet arra a minden tényt és valóságalapot nélkülöző hadjáratra, amit Hadházy Ákos kezdeményezett, majd bizonyos sajtóorgánumok ellenőrzés nélkül átvettek, tovább fokoztak. Cégünknek a Vért Vadászati Kft.-nek Magyarországon nem 8, hanem 48 ezer hektárnyi vadászterület áll rendelkezésére. Ezen belül az említett Alcsútdobozon található, Vérti Vadaskertben csaknem 1000 hektáros területen folyik vadgazdálkodás.

Jelenleg vizsgálatot folytatunk annak kiderítése érdekében, hogyan került Hadházy Ákos posztjai közé egy olyan fotó, amely szerint a cég honlapján 8 hektár szerepel, hiszen ez az adat nem felel meg a valóságnak. A magyarországi szabályozás értelmében ugyanis vadaskertet nagyvadak számára 500 hektár alatt nem is lehet létrehozni. Ezt a szabályozást feltételezhetően az állatorvos úr is ismeri. Amennyiben nem, ismét repülőre ülhetett volna, hogy megnézze fentről a területet, bizonyára még onnan is jól látszott volna a 8 hektár és az 1000 hektár közötti különbség. Ha pedig nem óhajtott üzemanyagra költeni, utána járhatott volna a nyilvánosan elérhető valós adatoknak, ha az olvasói hiteles tájékoztatása lett volna a célja. Vonatkozik ez a témát átvevő médiumokra is. Mindezek tükrében vélhetően az influenszer-állatorvos szándékosan tért el a valós adatok közlésétől, csupán hergelés, negatív hangulatkeltés céljából. A Vért Vadászati Kft. minden esetben a jogszabályi, szabályozási előírásokat betartva, az állatokat kiemelkedően gondozva, és a vadgazdálkodás szempontjait is betartva működik.

Felszólítjuk Hadházy Ákost és mindazon sajtóorgánumokat, amelyek átvették és hozzátettek a hamis adatokon alapuló vádaskodáshoz, hogy a cikkeket, bejegyzéseket vonják vissza. A bocsánatkérésüket is szívesen fogadjuk. Mindeközben a szükséges jogi lépéseket megtettük.”