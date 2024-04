Olyan bekerített vadaskertet tart fenn Mészáros Lőrinc, ahol a fővárosi Állatkert területének harmadára beszorított nagyvadakat lőhetnek le darabonként milliókért

Mindössze 8 hektáros, körbekerített területen tart nagy mennyiségű nagyvadat a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Vért Vadászati Kft., hogy az ilyesmire hajlamos ügyfelek ezeket mindenféle korlátozás nélkül, darabonként milliós nagyságrendű áron kilőhessék. Van itt gímszarvas, dámszarvas, őz, vaddisznó és muflon is. Az ilyen, kilövésre szánt vadakkal telezsúfolt, abszurd helyeket egyébként a vadászok túlnyomó többsége is kineveti vagy elborzadva beszél róluk.



photo_camera Mészáros vadászcégének köszöntőszövege

Itt egyébként összesen 900 hektáros körbekerített területe van Mészáros cégének, ezen belül választottak le egy aprócska részt azoknak, akik karámban szeretnek lövöldözni.



A területet meglátogató Hadházy Ákos független képviselő „állatkertet” emleget és azt mondja, hogy „szó sincs a természet egyensúlyának megőrzéséről vagy a vad tiszteletéről, a cél egyszerűen csak a vérszomj kiélése”. Egy, a 444-gyel beszélő vadász a vérszomj helyett inkább arról beszélt, hogy az ilyen helyeken vadászók az elit politikai-üzleti körökbe való bejutásért fizetnek ki alkalmanként több millió forintot.

Az állatkertezés pedig bizonyos értelemben még túlzás is: a 8 hektáros terület kevesebb mint egyharmada a Fővárosi Állatkert alapterületének.

photo_camera Szarvasok a karámban

Az ilyen típusú vadászatot Ausztriában például már betiltották. Nálunk a Semjén Zsolt bábáskodásával 2016-ban elfogadott vadászati törvény teremtett lehetőséget ezeknek a helyeknek a jogszerű létrehozására.



A vadaskertekre Semjénék jóvoltából egészen más szabályozás vonatkozik, mint az összes többi vadászterületre. A vadaskertekben nem érvényesek a tilalmi idők és a mennyiségi korlátozások, magyarán itt azt, akkor és akkora mennyiségben lőnek le, ahogy nekik tetszik. De van ennél is abszurdabb: a vadaskertek létesítését lehetővé tevő, 2016-os, Semjén Zsolt-féle vadászati törvény 27/C paragrafusa nem szab semmiféle mérethatárt. Mészáros Lőrinc még egészen nagyvonalú is volt, hogy nem sokkal kisebb karámot húzatott fel, bár lehet, hogy az ok annyi, hogy akkor könnyebbet találták volna el egymást az ügyfelek. Semjénék ráadásul azt is kilobbizták, hogy vadaskertbe az unió által nyilvántartott inváziós fajokat kivéve bármilyen, nálunk nem is honos, egzotikus vadat is telepíthet.



Vagyis a törvény értelmében a kamuvadászok kedvéért engedélyezett, körbekerített mészárszékek területére indiai muntyákszarvast, nutriát, ormányos medvét, nyestkutyát, mosómedvét, szürke mókust és burundukot nem telepíthetnek. De ha eszébe jut Mészáros Lőrincnek, oroszlánt, krokodilt, pápaszemes kajmánt vagy struccot jogszerűen. Valójában bármilyen állatfajt idehozhatnának, amivel, ha ellenőrzött módon is, de lehet kereskedni a világban.

Árjegyzéket nem találtam, de az állami vadászterületek árjegyzékei jó támpontot nyújtanak, mert az életszerű, hogy ezek árai alá valószínűleg itt sem mennek. Eszerint egy trófeaméretű szemfoggal rendelkező vaddisznó legalább egymillió forint körüli összegbe kerülhet, egy menő, tízkilós agancsú gímszarvas bika minimum 3,5 millió forint, egy 4 kilós agancsú dámbika 1,2 millió feletti árú, egy félkilós trófeasúlyt majdnem elérő őzbak pedig legalább 1,2 millió forintba kerülhet. Az elképzelhető, hogy a valós árak ennél akár jóval magasabbak, de igen valószerűtlen, hogy alacsonyabbak lennének.

Az ilyen típusú vadászterületeknek a horgászatban is megvannak a megfelelői, ezek a kicsi, pár hektáros, hatalmas pontyokkal és más fotózható trófeahalakkal teletelepített, úgynevezett műanyag tavak. A normális horgászok ezeket ugyanúgy kiröhögik és az itt fogott rekordhalakat nem veszik figyelembe, ám van egy alapvető különbség: a rekordtavakon szigorúan vissza kell engedni a halakat.