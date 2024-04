Betiltották a cigit és a pipázást a britek a gyerekeiknek: aki 2009 után született, már életében nem vehet dohányterméket

Radikális törvényt fogadott el a brit alsóház: a képviselők úgy tiltották be lényegében a dohányzást, hogy ők maguk vidáman füstölhessenek életük végéig, de a gyerekeik már ne.



A törvény konkrétan azt mondja ki, hogy a 2009. január elseje után született britek már ne vásárolhassanak semmiféle dohányterméket. Nem 18 vagy 21 éves korukig, hanem életül végéig, soha többé senki. A jogszabály, aminek a törvényerőre emelkedéséhez még a felsőháznak is meg kell szavaznia azt, ugyanakkor nem rendel el azonnali, teljes betiltást. Vagyis aki 2009 előtt született, az továbbra is szabad ember módjára döntheti el, hogy mérgezi-e magát a cigarettával vagy pipázással vagy nem.



Az nem meglepetés, hogy a baloldali Munkáspárt ellenzékből is támogatta a konzervatív kormány ezen előterjesztését, az annál inkább, hogy mindezt a szabad személyes döntést valósággal fetisizáló toryk vezették elő. Rishi Sunak miniszterelnök érezte is, hogy ez nem lesz könnyű menet, ezért a lázadástól tartva nem rendelt el kötelező szavazást, hanem a konzervatív képviselők lelkiismeretére bízta a dolgot. Bölcsen tette, hiszen a javaslat végül úgy ment át 383 igen és 67 nem szavazattal, hogy a 67 ellenzőből 57 volt a kormánypárt képviselője, miközben 178 tory szavazott igennel. Vagyis több ellenzéki szavazott igennel a kormány javaslatára, mint kormánypárti. Nemmel szavazott például Kemi Badenoch gazdasági miniszter és Jonathan Gullis, a Konzervatív Párt elnökhelyettese is. 106 tory képviselő nem szavazott, döntő részük tiltakozásból, köztük Penny Mordaunt házelnök sem.

A javaslatot ellenző toryk - köztük Liz Truss volt miniszterelnök és külügyminiszter és Boris Johnson - azzal érveltek, hogy a fiatalok megfosztása a döntési szabadságtól infantilizálja a társadalmat, többük szerint pedig a törvény előtti egyenlőség elvét sérti, hogy aki 2009 előtt született, az szabadon dohányozhat tovább. Jake Berry, a tory párt korábbi elnöke arról beszélt, hogy olyan szabad társdalomban szeretne élni, ahol szabadon van joga jó és rossz döntéseket is hozni, és hogy jobban fél attól, hogy a brit kormányok rászoknak arra, hogy megmondják az embereknek, hogy mit csináljanak, mint attól, hogy az emberek rászoknak a nikotinra. Victoria Atkins egészségügyi miniszter erre azzal vágott vissza, hogy megérti az ilyen típusú ellenérzéséket, de a nikotin szerinte „elveszi az emberektől a döntés szabadságát”, majd egy olyan felmérésre hivatkozott, ami szerint a brit dohányosok háromnegyede azt mondta, hogy ha visszaforgathatná az idő kerekét, akkor nem kezdene el dohányozni.

A Munkáspárt világossá tette, hogy ha az első körben megszavazott törvényjavaslat a következő választásig nem emelkedne még jogerőre, ők egész biztosan bevezetik azt, méghozzá azért, hogy a fiatalok „még kisebb eséllyel dohányozhassanak, mint hogy a torykra szavazzanak.”

Ha életbe lép, a brit lesz az egyik legszigorúbb dohányzásellenes törvény a világon. Új-Zéland korábbi balos kormánya fogadott el nemrég hasonlót, de az őket leváltó új kormány azonnal eltörölte azt.

Nagy-Britanniában a dohányzás okozza a legtöbb elkerülhető halálesetet évente, durván 80 ezret és a masszív dohányosok kétharmada hal bele végül a függőség valamelyik következményébe.

(via BBC)