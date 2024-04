Felfüggeszti működését a noÁr mozgalom

„Egy időre elcsendesedünk, mert semmi sem előrébb való a mentális és fizikai egészségünknél,” a noÁr mozgalom felfüggeszti működését, jelentette be Molnár Áron. A döntést többek közt azzal indokolta a 2018 óta működő szervezet vezetője, hogy a mozgalom „kapitánya is más utat választott, az ok ugyanaz, az egészség megőrzése.”

„Egy elképesztően sikeres, közösségépítésben, adománygyűjtésben, szervezetfejlesztésben egy kimagaslóan jó mozgalom lettünk, de muszáj volt mérlegelni és levonni a tanulságokat. A végső konklúzió az ideiglenes leállás lett,”

mondta Molnár.

Hozzátette:

„A harc egy szabadabb és nyitottabb országért természetesen nem állt meg, ha szükség lesz ránk, visszatérünk.”

A támogatóiktól azt kérte, hogy adományaikat irányítsák olyan csapatoknak és médiumoknak, akik „nap mint nap küzdenek tovább.”