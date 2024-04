Magyarpéterek Kalocsán: három exfideszes is polgármester lenne

Minden korábbinál kevesebb szavazattal nyerte a kalocsai polgármester-választást 2019-ben a Fidesz-KDNP jelöltje, Filvig Géza.

Idén újra ő a kormánypártok hivatalos jelöltje, de sokkal több ellenfele lehet, mint bármelyik korábbi választáson.

A kihívói közül hárman is egykori fideszesek (Bagó Zoltán, Illés Attila, Török Ferenc), közülük Illés nemrég még a párt városi alelnöke volt.

Van, aki elzárkózik attól, hogy kalocsai Magyar Péterként emlegessék, más viszont büszkén emlegeti, hogy helyben hozzá hasonlítják.

A DK és a Mi Hazánk a 2022-es parlamenti jelöltjeit indítja (Magóné Tóth Gyöngyi és Szabó Patrik), a 2019-ben is különutas helyi szocialisták egy független indulót, a 2019-ben Filvig mögött második Bolvári Ferdinándot támogatják.

„2023 januárjában a Fidesznek volt egy rendezvénye Font Sándor parlamenti képviselő részvételével. Ott felkérték a kalocsai polgármestert, Filvig Gézát is, hogy mondjon pár szót a munkájáról. Ő meg elkezdett panaszkodni, hogy milyen egy kotla város ez, hogy neki egy ilyen gyenge adóerő-képességű, kotla várost kell működtetnie. Na én akkor felhúztam magam, hogy én nem fogom hagyni, hogy az én szülővárosomat így becsmérelje egy ember, akit sok helyi fideszes már a megválasztásakor se akart a város élére, mert nem tartotta alkalmasnak”.

Illés Attila, aki akkor a Fidesz-KDNP kalocsai alelnöke volt, azt mondja, ennek hatására döntötte el, hogy elindul a város polgármesteri székéért.

photo_camera Illés Attila, aki nemrég még a Fidesz helyi alelnöke volt



Illés ma már nem a Fidesz-KDNP kalocsai alelnöke. „Amikor szavazni kellett a pártban arról, hogy ki legyen az idei polgármester-jelölt, 18:3 arányban alulmaradtam. Meg volt az szervezve, én mondom. Felülről mondták meg, hogy ki kell ide jelöltnek. Miután kiderült az eredmény, én azt mondtam, hogy elhagyom a termet, és átgondolom, hogy a pártom hogy gondolkodik az én munkámról” – idézi fel a döntést. Hozzáteszi később: tudta, hogy a pártban az az alaphelyzet, hogy ha valaki megnyert egy pozíciót, és azért ismét elindulna, az ő kihívójának, ha a párton belül nem kap támogatást, vége van.

Nem csoda, hogy a gondolkodással végül arra jutott, hogy elindul a polgármesterségért a Fidesz-KDNP hivatalos, de szerinte helyben népszerűtlen jelöltjével szemben. Filvigről azt gondolja, hogy „egy már leszerepelt ember”, akit a kormánypártok „megpróbálnak pozícióban hagyni”. Illésnek településvezetői rutinja van, korábban a Kalocsa közelében lévő Miskét vezette, 1998-tól függetlenként, 2010-2019 között a Fidesz-KDNP politikusaként.

Kalocsán tehát a kormánypártok hivatalos jelöltjének lesz ex-kormánypárti kihívója. Ráadásul nem is egy, hanem három. Illés Attila mellett elindul ugyanis Török Ferenc 2010-2014 közötti fideszes polgármester, valamint Bagó Zoltán a Fidesz volt parlamenti és EP-képviselője. De nincs közös ellenzéki jelölt sem: indul a több baloldali párt által támogatott DK-s Magóné Tóth Gyöngyi, a független, de állítása szerint a helyi MSZP-sek által is támogatott Bolvári Ferdinánd és a Mi Hazánk-jelölt Szabó Patrik is.

Tehát a dolgok mostani állása szerint heten fognak versenyezni a polgármesterségért. Soha ennyien nem voltak még, az eddigi kalocsai csúcsot az 1998-as négy jelölt jelentette.