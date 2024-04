Egykori szövetségese indul Botka László ellen Szegeden

Joób Márton, a korábban Botka László frakciójához tartozó, ma már független önkormányzati képviselő, háromszoros világbajnok kenus elindul Szegeden az önkormányzati választáson, írja a Szegeder.

„Elegem van a pártok közötti viszályból. Szegediként tenni akarok a városért. Amellett, hogy az újszegedi körzetben ismét megmérettetem magam, polgármesterként is indulok a választáson” – mondta a lap tudósítása szerint.

Joób Mártont a Szögedi Polgárok Egyesülete támogatja, ami mind a 19 körzetben állít jelöltet. A listát pénteken teszik közzé, szombaton pedig elkezdik az aláírásgyűjtést. „Képviselői csapatunk nem politikai oldalak mentén szerveződött, hanem városi ügyek mentén kívánunk dolgozni. Baloldali és jobboldali érzelmű jelöltjeink is vannak” – mondta.

Joóbot jelenleg csalással vádolják, az ügyészség szerint egy négy megyében működő bűnszervezetet hoztak létre, hogy műsorújság kiadásával és szórólapterjesztéssel foglalkozó cégét a piacon tudják tartani. A vádak szerint nem fizettek rendesen adót, fiktív számlákat adtak ki és fogadtak be, valamint a munkavállalóik után is alig fizettek járulékot, ennek eredményeként 2013 és 2017 között mintegy 271 millió forint értékben okoztak vagyoni hátrányt az államnak. Joóbra kilenc év fegyházbüntetést kért az ügyészség, de a képviselő továbbra is kitart ártatlansága mellett.

A lap azt írja, a képviselő a bírósági tárgyalások megkezdése előtt nem sokkal még Botka László polgármester frakciójához, az Összefogás Szegedérthez tartozott, majd 2022 novemberében a per miatt kizárták, sőt arra utaltak, hogy a vádemelés óta Joób már a Fidesz embere. A polgármesterjelölt azt mondta, most próbálják „bemocskolni”, az ellene folyó eljárást pedig koncepciós pernek nevezte.