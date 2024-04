Kocsis Máté szerint nevetségesek Magyar Péter vádjai, miszerint Dúró Dórával egyeztet

Magyar Péter nemrég indult országjárása egyik állomásán a Telexnek többek közt azt állította, hogy a Mi Hazánk alelnöke, Dúró Dóra heti rendszerességgel egyeztet Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével. Magyar szerint az egyeztetéseken arról is szó szokott esni, hogy a Mi Hazánk mely olyan javaslatokat nyújtson be, amelyeket a Fidesz nem akar maga beterjeszteni, illetve azt is mondta, hogy a M Hazánk egyes képviselői rajta vannak a Fidesz fizetési listáján.



Az állításra mindkét megnevezett fél reagált. A Mi Hazánk a Telex megkeresésére azzal reagált: Dúró Dóra nem egyeztet Kocsis Mátéval, és „Magyar Pétert a Mi Hazánk Mozgalom feljelenti rágalmazásért, a párttal kapcsolatos kijelentései miatt”.

Arra a kérdésre, van-e tudomásuk olyan képviselőről, aki rajta van a Fidesz fizetési listáján, és ha igen, kik azon, és mennyit kapnak, azt írták:

„Emiatt az állítása miatt is feljelentjük, éppen ennek a hazugságnak az ellenkezője igaz: mi azt tudjuk bizonyítani, hogy azok a képviselők kerültek fel a Fidesz fizetési listájára, akik elhagyták a Mi Hazánkat, például Fülöp Erik és Volner János, a Fidesz így is próbálta bomlasztani pártunkat. Magyar Péter volt 14 évig a Fidesznek és különböző háttérszerveinek fizetési listáján, sőt saját bevallása szerint még két hónapja is Mészáros Lőrincnek akart dolgozni. A Mi Hazánk egyetlen politikusa sem volt soha a Fidesz fizetési listáján, sőt az én feljelentésemre jogerősen elítéltek Józsefvárosban egy fideszes önkormányzati képviselőt, ahol egyébként pont Kocsis Máté volt a polgármester.”

Kocsis Máté Magyar kijelentéseivel kapcsolatban az ATV-nek nyilatkozott, arra a kérdésre, egyeztetett-e Dúró Dórával, annyit válaszolt:



„Dúró Dórával semmi dolgom, nem szoktunk egyeztetni. Ha jól emlékszem, nagyjából másfél éve szembejött a parlament egyik folyosóján, akkor annyit egyeztettem vele, hogy kezét csókolom. Előtte is legfeljebb csak ennyit.” És hogy Dúróékhoz hasonlóan feljelenti-e őt?



„Minek? Nevetséges az állítás is, és az előadója is”.

A Fidesz frakcióvezetője szerint azért nem tesz ilyet, mert „egyik nap provokációi után jönnek a másik nap egyre agresszívabb hazugságai Magyar Pétertől, ami csak arra jó, hogy a dollármédia sokat foglalkozhasson vele”.

„Ez az ő játéka, nem az ép elméjű embereké, és ennek kezeléséhez elsősorban nem bíróság kell szerintem, hanem egy másik intézmény” - fogalmazott Kocsis Máté.

Az ATV azt nem kérdezte meg a Fidesz frakcióvezetőjétől, hogy rajta vannak-e a Mi Hazánk képviselői a Fidesz fizetési listáján.

Kocsis Máté egyébként nemrég még bőszen reagált Magyar felvetéseire, amikor ugyanis az országjáró Magyar egy nappal a Dúró Dórát és Kocsist érintő kijelentései előtt Gyulán arról értekezett, hogy a Fidesz frakcióvezetője „[n]apjainak a nagy részét, főleg a délutánokat pezsgőzéssel és borozással tölti a Várban, különböző haveri cégeknél és éttermekben”, ezt posztolta rögvest: