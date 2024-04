„Milyen érzés fenyegetni a saját népét és közben eljátszani az áldozatot?” – kérdezte Magyar Péter Orbántól

Orbán Viktor kiírta a Facebookra, hogy:

„A héten Brüsszelben is elindítottam a kampányunkat. Be is tiltották a gyűlésünket.

Idézem a betiltó határozat szövegét: »A rendezvényt nem lehet megtartani, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra, valamint a politika képviselőit, és azért mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak.« Majd így folytatják: »a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez.« Ez volt a betiltás indoklása.

Ennél csak az ügy végleges elrendezése botrányosabb. A betiltó határozat elleni fellebbezésünket két bíró dobta vissza. Amikor a belga miniszterelnök közzétette azt, hogy mi a helyzet helyes megítélése, a harmadik bíró ugyanabban az ügyben, ugyanazon érvelés mellett helyt adott a fellebbezésnek. Ez a jogállamiság arrafelé, ilyen a rule of law, ha nyugati. És még ők leckéztetnek bennünket.”

photo_camera Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP

Erre Magyar Péter azt kommentelte, hogy:

„Jó duma. Önök pedig kirúgatták Tarr Zoltán háromgyermekes református lelkészt, aki fel mert szólalni a több százezres április 6-i rendezvényünkön. És állásuk elvesztésével fenyegetik a vidéki embereket, ha eljönnek a TISZA Párt rendezvényeire. Mikor veszett el Önből a demokrata, Miniszterelnök Úr? Milyen érzés fenyegetni a saját népét és közben eljátszani az áldozatot?”