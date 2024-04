Megszabadulnának a Trump névtől a Trump Plaza lakói

Azok után, hogy Donald Trump az első amerikai elnök, aki büntetőeljárás elé néz, újabb kellemetlenséggel is meg kell küzdenie. A New York külvárosában, New Rochelle-ben található 40 emeletes toronyház, a Trump Plaza bérlői megelégelték, hogy névadójuk miatt ingadoznak az ingatlanárak, ezért az épület átnevezését szorgalmazzák. A szavazás jelenleg is tart – írja a The Guardian.

A 194 lakásból álló toronyház átnevezése a lap szerint nemcsak az épület lakóira lenne hatással, ugyanis megkímélné az egyébként fajilag sokszínű környékbelieket attól, hogy – ha csak vizuálisan is – a Trump névvel kelljen találkozniuk.

photo_camera Újabb kellemetlenség a volt elnök körül Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A lapnak nyilatkozó környékbeli szerint ő maga pár éve már mondogatja, hogy el kellene távolítani a Trump nevet. Szerinte mindig rossz híre volt a volt elnöknek New Yorkban: építkezik, de a vállalkozóit nem fizeti meg. Még mielőtt elnök lett volna, tudott volt ez róla.

A Trump Plaza társasház igazgatóságának elnöke, Greg Root szerint a tulajdonosok csendes többsége támogatja a névváltoztatást. Sajtóértesülések szerint 24-en viszont ellenzik a változtatást, de mindössze két lakás esetében sikerült bebizonyítani ezt. Nem ez lenne egyébként az első alkalom, hogy egy épület tulajdonosai megválnak Trump nevétől, 2016 óta egy New York-i házzal és egy torontói hotellel is megtörtént.

Korábbi hírek szerint miután Trump elnök lett, a nevét viselő épületekben lévő lakások leértékelődtek a piacon. Azok az ingatlanok azonban, melyek megszabadultak a Trump névtől ismét felértékelődtek.