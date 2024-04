Zelenszkij szerint esély nyílt a győzelemre a 61 milliárd dolláros amerikai segélycsomaggal

Az Egyesült Államok által biztosított 61 milliárd dolláros segélycsomagnak köszönhetően esélye lesz Ukrajnának a győzelemre, hogy sikeresen megvédje magát Oroszországtól – mondta Volodimir Zelenszkij az NBC-nek adott interjújában. Az amerikai törvényhozás alsóháza ugyanis szombaton 311 támogató és 112 ellenző vokssal megszavazta a 61 milliárd dolláros segélycsomagot Ukrajna számára. A szenátus várhatóan a következő héten fogadja el a segélycsomagot, ezt Zelenszkij kifejezetten sürgette is az interjúban, a szükséges fegyverrendszerekhez ugyanis minél előbb hozzá kell férniük.

Az ukrán elnök szerint elsősorban nagy hatótávolságú fegyverekre van szükség a fronton, emellett prioritásként említette a légvédelmi fegyvereket is. Arra a kérdésre, hogy ezek megnyerni segítenek-e a háborút, vagy csak elnyújtani azt, Zelenszkij úgy fogalmazott: attól függ, hogy mikor érkeznek meg ezek a fegyverek. A háború ütemtervét számos tényező befolyásolja.

photo_camera Zelenszkij az amerikai szenátust is sürgeti a segélycsomag miatt Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Puszta pletykának és szóbeszédnek tartja azokat a híreket, miszerint Donald Trump novemberi megválasztása esetén nyomást gyakorolna majd Ukrajnára, hogy a háború befejezéséért cserébe bizonyos területeket adjon át Oroszországnak. Szerinte kétséges, hogy Putyin valaha is belemenne egy ilyen egyezségbe, majd be is tartaná azt. "Putyinban soha nem bízhatsz" – nyomatékosította Zelenszkij.

Az ukrán elnök visszautasította azokat a vádakat, miszerint az Egyesült Államok már túl sok pénzt ölt az orosz-ukrán háborúba. Nem az amerikai hadseregnek kell harcolnia a NATO-tagországok védelmében, ezt megteszik az ukránok. Amit a világ biztosít, az csak a lőszer, és ez Zelenszkij szerint jó döntés.

Az Ukrajnának szánt 61 milliárd dolláros segélycsomagból mintegy 50 milliárd dollárt az Oroszországgal háborúban álló ország védelmére szánnak – ezt már Denisz Smihal ukrán kormányfő közölte a Facebookon az MTI híre szerint. A fennmaradó összeg egy részét, 7,8 milliárd dollárt az államháztartás támogatására szánják. További 1,57 milliárd dollárt gazdasági segélyként használnak fel, 400 millió dollárt pedig határvédelemre és aknamentesítésre fordítanak majd. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a forrásokból pénzt szánnak a létfontosságú infrastruktúra helyreállítására is.