Beperelték a Grindr-t, amiért állítólag hirdetőkkel osztotta meg a felhasználók HIV-státuszát

Beperelték a Grindr-t, az LMBT-közösségek társkereső alkalmazását, mert állítólag olyan személyes adatokat osztott meg hirdetőkkel a felhasználókról, mint például a HIV-státuszuk.

A londoni Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott kereset szerint „rejtett megfigyelő technológiát” alkalmaztak, és rendkívül érzékeny információkat illegálisan osztottak meg a hirdetőkkel. A keresetet benyújtó ügyvédi iroda szerint 650 felhasználó tett panaszt, de több ezer brit felhasználót érinthet az ügy. Ha nyernek, akkor több ezer font kártérítést kaphatnak.

A vádak szerint főként 2018 előtt osztotta meg ezeket a szenzitív adatok a Grindr harmadik féllel, de van precedens 2018 és 2020 közötti időszakból is. A kereset a harmadik felet is megnevezte, ezek az Apptimize és a Localytics adatelemző cégek. De az iroda szerint akár korlátlan számú cég is felhasználhatta az adatokat a hirdetésekhez.

A Grindr szóvivője szerint a vállalat "rendkívül komolyan veszi az adatvédelmet", és hozzátette, hogy az állítás „úgy tűnik, hogy a több mint négy évvel ezelőtti gyakorlat téves jellemzésén alapul”.

2018-ban már ugyanezzel egyébként megvádolták a Grindr-t. Akkor is ez a két adatelemző cég neve merült fel, akiknek állítólag azért fizetett a Grindr, hogy elemezzék a felhasználói szokásokat. A Grindr-nek akkor iparági szabályokra hivatkozva sikerült megvédenie a gyakorlatot, de azt ígérték, hogy többé nem osztják meg a HIV-adatokat harmadik féllel. Állításuk szerint viszont hirdetőknek sosem adták el az adatokat. Erről itt írtunk. (BBC)