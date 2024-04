Igazi bilincset kattintottak a magukat rendőrnek álcázó rablók kezére az igazi rendőrök

Kábítószert akart rabolni három férfi Gödöllőn, találkozót beszéltek meg a kirabolandó csoporttal. A találkozón meg is jelentek 2022. december 11-én este, majd ismeretlen társaikkal rendőri akciót színlelve, gépkocsijukon megkülönböztető fényjelzés használva, arcukat kámzsával elfedve, „Rendőrség!” felszólítással kiszállásra kényszerítették a sértetteket a gépkocsijukból, és a földre fektetve bántalmazták őket.



Ezután meg is bilincselték őket, átkutatták a ruházatukat, valamint a gépkocsijukat, és zsákmányoltak is tőlük 600 ezer forintot, és a rendőrségi tájékoztatás szerint „feltehetően kábítószernek minősülő anyagot” is. Ezután távoztak, a földön fekvő, megbilincselt sértetteket hátrahagyva.

A rendőrség azonban (mármint az igazi) azonosította a három tagot, akiket 2024. április 16-án a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei fogtak el. Az egyidőben, több helyszínen végrehajtott kutatás során a nyomozók nagy összegű pénz és „klónozott” bankkártyamásolatok mellett számítástechnikai és elektronikai eszközöket, egy gumilövedékes fegyvert, amfetamin előállításához szükséges eszközöket és vegyszereket, nem utolsósorban pedig több tő marihuánát, illetve a termesztéséhez szükséges eszközöket és kábítószergyanús anyagokat foglaltak le.

A 28, 23 és 22 éves férfiakat kihallgatták, őrizetbe vették, majd letartóztatták.

Azt egyelőre vizsgálják, hogy a a lefoglalt bankkártyamásolatokkal milyen további bűncselekményeket valósítottak meg.

