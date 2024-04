Jó hangulatú ellenzéki kampány Ajkán: okirat-hamisítás miatt feljelentette a Momentum az MSZP-t, és inkább külön indul

photo_camera Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője Fotó: Németh Dániel/444

A politikai kavaráson túlmenően köztörvényes bűncselekménnyel vádolja a Momentum az ajkai MSZP-t, ezért a liberális párt büntetőfeljelentést tett okirat-hamisítás miatt, és külön indul a választásokon.

Ajkán márciusban jelentették be, hogy a várost eddig is irányító Közösen Ajkáért Egyesület jelöltjeit 5 ellenzéki párt fogja támogatni: a DK, a Jobbik, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd.

Mint Bedő Dávid frakcióvezető a 444-nek elmesélte, az ötpárti megállapodás szerint a szavazólapon csak a Közösen Ajkáért Egyesület (KAE) neve és logója szerepelt volna. A Momentum csak az aláírási ívek kézhez kapásakor észlelte, hogy az aláírt megegyezés ellenére az íveken - és így később majd a szavazólapokon is - az MSZP neve és logója is szerepel az egyesületé mellett.

Bedő Dávid a 444-nek azt mondta, hogy valaki kicserélte a választási bizottságnál leadandó, többoldalas úgynevezett A4-es lap 2. oldalát, emiatt kerülhetett fel a lapra az MSZP emblémája.

A liberális párt emiatt már hivatalosan jelezte is a helyi választási bizottságnál, hogy külön indul, és rendőrségi feljelentést is tett.

Így az is eldőlt, hogy a városban a települést 2019 óta a polgármestert is beleszámolva kétharmaddal irányító KAE ellen elindul a Fidesz, a Mi Hazánk, a Kutyapárt és a Momentum is.

A súlyos vádról természetesen szerettük volna megtudni az MSZP véleményét is, de a szocialisták nem reagáltak a megkeresésünkre, ha jelentkeznek, frissítem a cikket.