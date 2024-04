2030-ra már 10 dollármilliárdosa is lehet az országnak

Miközben 2015-ben még csak Csányi Sándornak volt 1 milliárd dollárt meghaladó vagyona, mára már legalább öt dollármilliárdossal büszkélkedhet az ország: Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Felcsuti Zsolt, Gattyán György és Veres Tibor. Ugyanakkor a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó előrejelzése szerint a vagyonkoncentrációnak köszönhetően 2030-ra már 10 dollármilliárdosunk is lehet.

A legalább 100 milliárd forintos vagyonnal bírók számában 2020 és 2025 között 80 százalékos növekedéssel számol a Blochamps, szerintük az évtized végéig hátralévő 5 évben a 100 milliárdosok tábora 32 főről 45 főre bővülhet.

„A vagyonkoncentráció hazánkban is plasztikus adatokat produkál: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által mért 96,400 milliárd forintos bruttó társadalmi pénzügyi vagyon 81,300 milliárdos nettó részének több, mint fele a lakosság 10 százalékánál jelenik meg, ám ennél is durvább, hogy a teljes társadalmi vagyon harmada a háztartások 1 százalékában, alig 40 ezer családban koncentrálódik” - írták. A gazdagoknál felgyorsult vagyonkoncentráció miatt idén több privátbanki szolgáltató is jelentős mértékben megemeli elitklubjába a belépési limitet. Már alig van olyan szolgáltató, szolgáltatót, ahol 100 millió forint alatti vagyonnal befogadnak bárkit a kiemelt ügyfélkezelés topligájába.