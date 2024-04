Évente ezernél is több lánygyermek kényszerül szülni, a hondurasi jogvédők az ENSZ-hez fordulnak

A petíciót az ENSZ emberi jogi tanácsához egy Fausia néven ismert nő nevében nyújtották be, aki, miután megerőszakolták, nem szakíthatta meg a terhességét. Az ország így először fog a világszintű testület elé állni a teljes abortusztilalom miatt, ami a jogvédők szerint sérti a nők alapvető jogait – írja a The Guardian. Honduras egyébként egyike annak az öt latin-amerikai országnak – Haitivel, Nicaraguával, Salvadorral és a Dominikai Köztársasággal együtt –, ahol minden körülmények között tilos az abortusz, még nemi erőszak, vérfertőzés vagy a terhes nő életének veszélyeztetése esetén is. Egészen a tavalyi évig az egyetlen ország volt, amely tiltotta a sürgősségi fogamzásgátlást is.

Az abortuszon átesett nők, illetve az abortuszt elvégző egészségügyi szakemberek akár hat év börtönbüntetést is kaphatnak. Ezt a szigorú tilalmat most először támadják meg a nemzetközi testületen keresztül. A Fausia panaszát támogató szervezetek azt szeretnék, hogy az ENSZ tanácsa döntse el, a teljes abortusztilalom sérti a nők és a lányok alapvető jogait, és javasolja Hondurasnak, hogy az abortuszhoz való hozzáférést alapvető egészségügyi szolgáltatássá minősítse. Ugyanakkor Fausiának is jóvátételt kérnek a hondurasi kormánytól, mivel az nem védte meg a jogait.

photo_camera Hondurasból menekülő anya gyermekével Fotó: RAFAEL OCHOA/NOTIMEX

Fausia egy bennszülött nahua nő, akit még 2015-ben támadt meg két férfi, az egyikük pedig megerőszakolta megtorlásul a környezet- és emberijogvédőként végzett munkája miatt. Sürgősségi fogamzásgátláshoz sem tudott hozzáférni a tilalom miatt, és amikor orvoshoz fordult – a támadói fenyegetése ellenére – csak ellenségeskedés és mgfélemlítés fogadta.

„Azt mondtam az orvosnak, hogy nem akarok terhes lenni, szeretném megszakítani. Erre ő azt felelte, hogy ha megpróbálok abortuszt végeztetni, börtönbe kerülök” – mondta Fausia a The Guardiannak.„ „Nagyon traumatikus volt a terhesség, nem olyan volt, amire vágytam volna. Szenvedtem lelkileg és fizikailag is, mert egyszerűen képtelen voltam elfogadni, hogy egy másik lény nő a testemben, és az a mód sem volt helyes, ahogy megfogant” – mesélte Fausia, aki azt hitte vége az életének, és még a mai napig antidepresszánsokat szed.

Fausia esete nem egyedi. Jelképezi a hondurasi teljes abortusztilalom káros hatásait – ezt már Carmen Cecília Martínez López, a petíciót benyújtó Reproduktív Jogok Központ munkatársa.