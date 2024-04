Milliárdokat kap Mészáros Lőrinc a saját cégétől, amely elkezdett kiszivárogni a tőzsdéről

Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus idén először osztalékot fizet, dőlt el a közgyűlésen. Részvényenként nagyjából 10 forintot kapnak a tulajdonosok. Mészáros közvetlenül 163 581 686 darab részvény tulajdonosa, szóval nagyjából 1,63 milliárd forintot tehet majd zsebre (bruttóban, az adótörvények nyilván őt sem kímélik). De további 152 millió darab részvénye van a Konzum Magántőkealapon keresztül, de van még néhány tízmillió részvénye a Konzum Management Kft.-n és Talentis Group Zrt.-n keresztül is, ezeken és a leányvállalatokon keresztül így összességében bő 4,5 milliárd forint osztaléka lesz Mészárosnak (akire a 2Rule-kudarc fényében rá is fért némi vigasztalás, négy és félmilliárd talán elég volt erre).

A közgyűlés arról is döntött, hogy az Opus 10-ről 20 százalékra emelheti a sajátrészvény-hányadát. Ez azt jelenti, hogy a cég összesen 10 milliárd forint értékben vásárolhat új részvényeket, csökkentve az úgynevezett közkézhányadot, azaz a tőzsdén forgó értékpapírok számát (ez most nagyjából 35,15 százalék). Az Opus tőzsdéről kiszivárgása már korábban elkezdődött, tavaly 3 millió darab részvényt vásároltak fel, és vontak be.