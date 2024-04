Tényleg nincs azzal semmi baj, ha már a közös képviselőm is azzal traktál, hogy kire szavazzak?

Egy VII. kerületi közös képviselő emailben arra kérte a lakókat, hogy aláírásukkal támogassák a körzet független jelöltjének, Nagy Andreának az indulását.

Azt írta, hogy a jelölt, aki 2014 óta önkormányzati képviselő, támogatja a társasház pályázatait, közbenjár a ház érdekében minden lehetséges módon, rögtön segít, akkor is, ha csak egy lakóval van gond. „Én ezt nem szeretném elengedni, a jövőben is szeretném, ha segítené munkánkat” – írta.

Az emailt az egyik lakótól kaptuk meg, aki kiakadt ezen a kéretlen kampányon. De vajon ütközik-e ez bármilyen szabályba, törvénybe? „Vannak olyan szakmák, ahol a kamara etikai szabályokat is lefektet. Ilyen szakma az ügyvédeké vagy az orvosoké. A közös képviselőké azonban nem ilyen” – mondta Weisz Gábor Miklós, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója. Szerinte a közös képviselő fellépése szabályt nem sért, még akkor sem, ha ő maga nem tartja jó ötletnek. (A cikk megjelenése utána derült ki, hogy Weisz Gábor Miklós maga is önkormányzati képviselőjelölt egy kerülettel odébb, a Józsefvárosban a Fidesz színeiben.) „Egy közös képviselőnek az egész ház képviselete a feladata, Magyarországon olyan mérvű és mélységű a megosztottság, hogy ez a módszer nem célravezető” – mondta. Weisz szerint azzal nincs baj, ha egy közös képviselő magánszemélyként gyűjt aláírásokat.

Megkérdeztük a Nemzeti Választási Irodát is. Szerintük minden kampánytevékenység jogszerűségének megítélése a helyi választási bizottságok feladata. Ezt akkor vizsgálhatják, ha valaki panaszt nyújt be.