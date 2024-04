Menczer Tamás ünnepélyesen bejelentette: elsőként adta le az EP-induláshoz szükséges aláírásokat a Fidesz

Lendületes videóüzenetben jelentette be vasárnap a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy szombaton leadták és már össze is számolták a párt EP-listaállításhoz szükséges ajánlásait a Nemzeti Választási Irodában (NVI), ahol hivatalosan nyilvántartásba is vették a párt indulását.

Menczer Tamás diadalittasan számolt be róla, hogy megint első lett a Fidesz, miközben a többi párt még le sem adta az aláírásokat.

„A valaha volt legerőteljesebb, legnagyobb legerősebb EP-kampány folytatjuk, mindenkihez szeretnénk eljutni, és megadni a lehetőséget, hogy támogassák a béke hangját”



– mondja Menczer, aki szerint ha Fidesz van, béke van, minden van.

Az európai parlamenti listaállításhoz legalább 20 ezer ember ajánlását kell összegyűjteni a pártoknak országszerte, de a hibás adatok és adminisztrációs problémák miatt ennél néhány ezerrel többet szoktak leadni az NVI-nél.