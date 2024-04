„No Migration, No Gender, No War”: Orbán-idézettel köszönti egy határmenti falu a kedves látogatókat

Az Orbán Viktor beszédeiben rendre visszaköszönő „No Migration, No Gender, No War” feliratra cserélte az ukrán határ közelében fekvő Jánd polgármestere az eredeti üdvözlő szöveget - szúrta ki a Telex az ATV Híradójában.

„Ennél frappánsabban és egyértelműbben nehezen lehetne megfogalmazni jelen korunk legfontosabb kihívásait” – mondta a Híradónak Asztalos István, a falu független polgármestere, aki annak is örül, hogy a felirat hamar népszerű lett. Szerinte a felirattal a közösség többsége azonosulni tud, és azt szokta mondani, „községünkben még az ellenzék is fideszes.”



Asztalos 2010 óta vezette függetlenként Jándot, a június 9-i önkormányzati választáson azonban már nem indul.

Orbán Viktor egyik posztja az ominózus idézettel:

The #EUCO is underway. The Hungarian position is clear and simple:

NO MIGRATION!

NO GENDER!

NO WAR! pic.twitter.com/nuuJ7A08bi