Rendőrség: Listát vezetett a bőnyi iskolában késelő hatodikos lány arról, hogy kit akar megölni

Mint korábban írtuk, hétfő délelőtt bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában egy fiatal lány megszúrta tanulótársát, aki súlyosan megsérült. A rendőrség hétfő délután sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondták, a késelő kislány egy 20 cm-es késsel szúrta hátba a kicsengetés után az osztálytársát, majd kihúzta a hátából, és a kést a földre dobta.

A kislány a kést otthonról hozta és rejtette el a padjában. Amikor az incidens történt az osztály nagy része már elhagyta a termet. A rendőrség megerősítette, hogy a késelő lány listát vezetett az osztálytársai neveivel: pirossal jelölte azokat, akiket meg akart ölni, zölddel azokat, akiket nem. A rendőrség a kést és a listát is lefoglalta.

Nagy Ágnes rendőr ezredes hozzátette, az elkövető kislány egy jó tanuló, csendes gyermek, a motivációját a büntetőeljárás keretében vizsgálják. Jelenleg is tart a bűnügyi szemle, a kutatás és a kihallgatások is. Az elkövetőt gyanúsítottként vonják felelősségre, kora ellenére is, törvényes képviselői jelenlétével.

A sérült lányt mentőhelikopterrel szállították a győri Petz-kórházba. Túl van a műtéten, az intenzív osztályon ápolják. Állapota életveszélyes, de stabil. (via kisalfold.hu)