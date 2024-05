11 év börtönre ítéltek Szaúd-Arábiában egy fitnesz-influenszert, mert kiállt a nők egyenjogúsága mellett

11 év börtönre ítéltek Szaúd-Arábiába Manahel al-Otaibi fitnesz-influenszert és nőjogi aktivistát „terrorizmus” miatt. A nő valódi bűnei helytelen ruhaviselete mellett közösségi médiás posztjai lehettek.

Az ítélet még januárban született, de csak most kapott nyilvánosságot, miután Szaúd-Arábia hivatalosan elismerte az esetet az ENSZ emberi jogi szekciójának írt válaszlevelében.

Az Amnesty International és a londoni székhelyű Al Qst emberi jogi szervezet szerint a 29 éves nő bűne egyrészt helytelen öltözete volt: szerintük a hatóságok a videókon viselt ruhák miatt intézkedtek, és mert abaya, vagyis az előírt hosszú köntös nélkül ment vásárolni. Szaúd-Arábia tagadja ezt.

A másik bűne pedig az lehetett, hogy közösségi médiás csatornáin a „abolish male guardianship” hashtag-et használta, ami a szaúdi nők szisztematikus és az élet minden területét érintő súlyos elnyomás elleni kiállást jelent.

Szaúd-Arábia tagadja, hogy az ítéletnek köze lett volna a vélemény- és véleménynyilvánítás szabadságához illetve az ahhoz fűződő jogok gyakorlásához, vagy akár a közösségi médiában közzétett bejegyzéseihez.

Az Al Qst jogvédő szervezet nevében nyilatkozó Lin Alhathloul szerint az eset jó esélyt kínált Mohamed bin-Szalman számára, hogy bebizonyítsa, tényleg támogatja a nőjogi reformtörekvéseket az országban, és nem csak kirakat intézkedéseket vezet be, de a példa azt mutatja, nincs valójában ilyen szándéka.

Al-Otaibit 2022 novemberében börtönözték be Rijádban, de csak most januárban hozták meg vele szemben az ítéletet. A nő 2023 novembere és 2024 áprilisa között a hatóságok ismeretlen helyre vitték, családja sem tudta vele fél évig felvenni a kapcsolatot. A nő állítása szerint magánzárkában tartották és úgy bántalmazták, hogy a lába is eltört. (Sky NewS)