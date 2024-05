Még két évig marad a kedvezményes lakásáfa

A kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, jelentette be szombaton a Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter. A döntés értelmében 2026. december 31-ig a 150 négyzetméteresnél nem nagyobb új lakások és legfeljebb 300 négyzetméteres családi házak áfakulcsa marad 5 százalék.

A miniszteri bejelentés arra is kitér, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. Varga Mihály szerint ezzel a lépéssel 200 milliárd forintnyi áfát nem szed be a magyar állam, de „az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti” – ez akkor lehet igaz, ha az idei, már módosított költségvetés átírásakor eleve úgy kalkuláltak, hogy ez a kedvezményes áfaszabály életben marad.

A döntés „nagyon nagy segítség az építkezőknek, különösen a többlakásos társasházak és lakóparkok fejlesztőinek” – reagált Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. A szakember emlékeztetett a pénteken megjelent KSH-adatokra, hogy a lakásépítések hatalmas visszaesést szenvedtek el 2023-ban, és „az ágazat tehetetlensége miatt itt a nagy megtorpanásokat lassú kilábalások követik”.