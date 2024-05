Két Simonka György is indul a választáson

Kétegyházán egyéni listás jelöltként indul Simonka György, a Megoldás Mozgalom jelöltjeként. Nem a költségvetési csalással vádolt volt fideszes Simonka állt át, itt egy új szereplőről van szó.

photo_camera Simonka Györgyök Fotó: valasztas.hu

A volt fideszes Simonka Pusztaottlakán (Kétegyházától 23 kilométerre) lenne ismét polgármester. Egy ideig úgy tűnt, egyedül indul, végül két kihívót is kapott. Kocsis Violetta Magyar Péter mezőhegyesi rendezvényén jelentette be, hogy elindul, nem sokkal később a volt polgármester, Szabó Miklós is bejelentette ugyanezt.

A Megoldás Mozgalom jelöltjéről nincs érdemi információ, az biztos, az 5 évvel ezelőtti választáson nem indult Kétegyházán. A neve viszont ismerősen cseng majd.