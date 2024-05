„Nem volt bevetve, de ha be lett volna vetve, akkor ki is kaparhatta volna a veteményt”

Állatkínzás miatt 240 óra közérdekű munkára ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a 19 éves fiút, aki rálőtt a szomszédja tyúkjára. A bíróság közleménye szerint a fiatal fiú március 22-én délután vette észre, hogy a szomszéd gyöngytyúkja átszökött az ő kertjébe, mire légfegyverével nyakon lőtte a négy éves madarat, ami elpusztult.

photo_camera A kép illusztráció Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd