Nem lesz „Pipás Gyuszi fia”, „Fikusz” vagy „Kopasz Ödön” a választáson

Miután jogszabály írja elő, hogy nem lehet a jelölteket a ragadványnevükkel nyilvántartásba venni, még azonos nevű jelöltek esetében sem, az MTI-n megjelent közlemény így külön kitér arra, hogy nem lehet a jelölteket a becenevükön feltüntetni a szavazólapokon. Ahogy előfordult az a 2014 előtti önkormányzati – és ott is inkább a nemzetiségi – választásokon.

Szerencsére példákat is hoztak: „Ahol sok azonos vezetéknevű jelölt élt, és több esetben a jelölteknek még a keresztneve is azonos volt, a helyi választási bizottság a jelölteket ragadványnevükkel (mint például Zorró, Pipás Gyuszi fia, Marcsa fia, Fikusz, Manitu, Drótos, Kopasz Ödön) vette nyilvántartásba, hogy a választópolgárt a felvett nevek segítsék abban, arra a jelöltre adják a voksukat, akit támogatni kívánnak.” Az új rendszer szerint ha a választáson két vagy több jelölt neve megegyezik, a szavazólapon nevük után, zárójelben fel kell tüntetni születési évüket. Ha a születési év is azonos, akkor a szavazólapon a jelöltek neve után, zárójelben fel kell tüntetni a lakcímük szerinti települést, és ha az is azonos, akkor a foglalkozásukat.