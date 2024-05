Adományozzunk célirányosan, mennyiség helyett gondoljunk a minőségre is

„Az állateledel mindig fontos tényező, de ha valaki célzottabban szeretne egy civil állatvédő szervezet részére adományozni, akkor érdemes megkérdezni mire van szüksége jobban a szervezetnek: tápszerre vagy eszközökre. Előfordulhat, hogy a macskásoknál inkább macskaalomra van szükség, nem pedig élelemre. Vagy a kutyásoknál mondjuk sok a kölyökkutya, és inkább kölyöktápra van szükségük, mert a kicsiknek nem lehet adni a felnőtt-tápot. Illetve lehet, csak nem célszerű. Vagy van olyan szervezet, ahol van idős kutya, nekik pedig egy senior táp kicsit jobb, mint bármi más.” Ezt az Országos Állatvédőrség Alapítványtól mondta Schreiter Katalin, aki szerint nemcsak az adományozás fontos, de az is, hogy hol adományozzunk, kinek, miért, mennyit, meddig.

A lehetőség az adományozásra gyakorlatilag mindig adott, erre is próbálja meg felhívni a figyelmet az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a SPAR Magyarország közös, tavaszi akciója, a Mancs a bajban!, amit idén szerveznek meg negyedik alkalommal, május 11-én és 12-én, országszerte az INTERSPAR áruházakban. Az adománygyűjtés során állatvédő szervezetek közreműködésével az INTERSPAR hipermarketekben 10 és 16 óra között tápokat, állatfelszereléseket és tisztítószereket gyűjtenek a civil szervezetek önkéntesei a menhelyeken élő állatok támogatására.

Schreiter szerint „nagyon sokan lomtalanító eszközöknek látják a civil állatvédő szervezeteket, felajánlanak mindenféle olyan dolgot, amit egyébként nem kellene”. Azt mondta, azért is érdemes tájékozódni adományozás előtt, mert „tollpárnát vagy tollpaplant például nem viszünk menhelyre, ahogy szivacskockákkal töltött bútorokat sem, mert egy kutya egy pillanat alatt kirágja és minden tollal meg szivaccsal lesz tele. Törölközőkre, ágyneműkre, takarókra szükség van, és ezek jók is, csak mossuk ki előtte, mert szennyes ruhát nem adományozunk senkinek, állatoknak sem. Tiszta és jó állapotú ruhát vagy törölközőt ajánljunk fel, hogy hosszú ideig lehessen használni.”.

Schreiter szerint nem arra van igény, hogy mindenből újat vegyenek az adományozók, de amit adnak, az legyen használható hosszabb távon is, olyan, amit a saját kutyája alá is odatenne. Azt mondta, nagyon sokan csinálják, hogy az elpusztult háziállatuk „hagyatékát”, macskaalomtartót, nyakörvet, pórázt adják oda a civil állatvédő szervezeteknek, de ezekben az esetekben is érdemes odafigyelni, hogy ezek mennyire vannak elhasználódva.

Szerinte célirányosan érdemes adományozni, azt mondta, a lényeg, hogy az adományozók előbb mindig kérdezzék meg a szervezetet, hogy mire van szükségük.

„Az élelem mindig jól jön, de nagyon kevés a rendszerben a minőségi élelem. Sokan gondolják úgy, hogy ami olcsóbb és több, az jobb, mint a kevesebb de jobb minőségű táp. Pedig egy magasabb hústartalmú tápból sokkal kevesebbet kell adni egy kutyának vagy egy macskának, mint a kevesebb hústartalmúból. Érthető, hogy van, aki a mennyiségre törekszik, de néha gondolni kell a minőségre is. Kevés szervezet tudja megengedni magának, hogy prémium minőségű, idős kutyáknak való tápot vagy kölyökkutyának, szoptatós mamakutyának való tápot adjanak az állatoknak, pedig előfordul, hogy úgy sikerül összevadászni egy alomnyi kutyát, hogy egy anyuka kutya is van velük.” A SPAR gyűjtőakciójában minden szervezet területileg saját magának megy gyűjteni, vagyis ahogy Schreiter is mondta, Nyíregyházáról nem megy senki Debrecenbe gyűjteni, ez minden esetben egy helyi gyűjtés, a SPAR pedig területet és felületet biztosít ennek. „Itt a szervezetek maguknak gyűjtenek, nem a SPAR vagy az Állatvédőrség gyűjt, hogy a kapott dolgokat szétosszák. Amit itt kapnak az adományozóktól, az ténylegesen hozzájuk kerül.” Schreiter szerint ezért is érdemes megkérdezni, hogy mire van szüksége az adott szervezetnek.

„Vannak olyan szervezetek is, akik inkább tisztítószereket gyűjtenek, felmosófejet, vödröt, gumikesztyűt, szemeteszsákot. Ezek miatt érdemes jobban megismerni adományozás előtt az adott szervezetet. Főleg, ha rendszeresen szeretnénk valakit támogatni.”

Szerinte arra is érdemes gondolni ilyenkor, hogy vannak nemcsak kutya és macskamentő szervezetek, hanem madár- vad- vagy egyéb más, mondjuk rágcsáló-, madármentő szervezetek, akikből csak egy-egy vagy nagyon kevés van az országban.

Természetesen nem csak pénzzel vagy tárgyi adománnyal lehet segíteni a szervezeteket. „Sokan vagyunk mondjuk grafikusok, vagy olyanok, akik weboldalkészítéssel foglalkoznak, esetleg olyan helyen dolgoznak, ahol mondjuk molinót csinálnak vagy névjegykártyát. Ha valakinek van felesleges energiája vagy lehetősége, ahol minimális erőbefektetéssel tud gyártani mondjuk egy weboldalt vagy egy molinót a kapura, akkor kérdezzen meg egy közeli szervezetet, hogy szeretne-e egyet, segítség-e neki. Vagy ha valaki fotós, segíthet lefotózni az állatokat az örökbefogadók számára.”

A SPAR az Országos Állatvédőrség Alapítvánnyal több mint 10 éve szervezi egész éven át tartó állateledel-gyűjtő akcióit, ennek a kezdeményezésnek az egyik legnagyobb szabású eseménye a Mancs a bajban! hétvége, amikor összehangoltan az ország valamennyi forgalmas INTERSPAR hipermarketében egyszerre gyűjtik a felajánlásokat. Ez a kezdeményezés idén május 11-12 között valósul meg az INTERSPAR áruházakban. Az helyi, kitelepülő szervezetek önkéntesei ezen a szombaton és vasárnap 10-16 óra között fogadják az áruházakban vásárolt és felajánlott adományokat.

Az akcióban résztvevő szervezetek és áruházak listája a sparafenntarthatojovoert.hu/mancsabajban weboldalon érhető el.

A SPAR és INTERSPAR üzletek vásárlói a mostani akció mellett egész évben hónapról-hónapra találkozhatnak a civil szervezetekkel és munkájukat állateledel-adománnyal támogathatják. A gyűjtések helyszínéről és időpontjáról júniustól a SPAR erre a célra létrehozott oldalán lehet tájékozódni: sparafenntarthatojovoert.hu/mancsabajban.