Elégettek 32 tonna kábítószer-alapanyagot

A rendőrség megsemmisítette a tavaly lefoglalt 480 milliárd forint értékű, 32 tonna kábítószer-alapanyagot, írja a police.hu.

A szállítmányt tavaly áprilisban fedezte fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), egy konténerben 13 tonna MDMA-prekurzort, két budapesti raktárban pedig további 19 tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le. Mind a két helyen ugyanaz volt az elrendezés szisztémája: elől a legális áru, vagyis a műtrágya alapanyag, hátul meg a prekurzor.

A rendőrség több hazai és külföldi fuvarozócéget is ellenőrzött, így jutottak el a szállítmány megrendelőjéhez, egy egyszemélyes kft-hez. A cég magnéziapornak álcázva, hajókonténerrel szállíttatta Kínából először Németországba, a hamburgi kikötőbe a hatalmas mennyiségű illegális szert, amit onnan közúton hoztak be Magyarországra. A cég ügyvezetőjét, N. Csabát a nyomozók 2024. március 18-án fogták el. Az 50 éves isaszegi férfit gyanúsítottként ki is hallgatták.