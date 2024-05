Márciusban távozott a Hodler Alapkezelőtől Magyar Péter

Magyar Péter márciusban, vagyis néhány héttel Novák Katalin és Varga Judit lemondása után, állítása szerint közös megegyezéssel hagyta ott a Hodler Alapkezelő Zrt.-t – derül ki Magyar válaszából, amit az rtl.hu megkeresésére küldött.

Ahogy a lap is írja, korábban már lehetett tudni, hogy Magyar Péter önként távozott a Mészáros Lőrinc-féle MBH felügyelőbizottságából, illetve a Lázár János minisztériuma alá tartozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságából is. De nemcsak ezeken a helyeken vállalt pozíciót, hanem a Hodlernél is, jogi igazgatóként. Azt mondta, „jelenleg nincs sem formális, sem informális” pozíciója az alapkezelőnél, aminek egyik tulajdonosa a Lázár János-féle mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtokot működtető alapítvány kurátora.