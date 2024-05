28 ezer dollárt fizettek egy kihalt madár egyetlen tolláért Új-Zélandon

46 ezer új-zélandi dollárért, vagyis 28 ezer amerikai dollárért kelt el egy kihalt madár, az új-zélandi huia egyetlen tolla egy aukción.

A licit 3000 dollárról indult, és már korábban is árverezték el ettől a fajtól származó tollakat, de ez a mostani ár rekordot döntött. A huia madár a maori nép szent állata volt. Tollaikat gyakran viselték fejdíszként a törzsfőnökök és családjaik, de ajándékba is adták vagy kereskedtek velük. A huia egy kis énekesmadár volt, ami leginkább nagy ugróképességéről és a tolláról volt ismert. Az utolsó megerősített észlelése 1907-ben volt, de még 20-30 évvel utána is voltak nem megerősített észlelések.

A mostani aukción elkelt toll kivételesen jó állapotban volt, és egy UV-lámpával megvilágított üvegbúrában kelt el, így valószínűleg sokáig megőrzi szép állapotát. (BBC)