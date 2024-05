Égeti a pénzt az MVM Dome, a Groupama Aréna viszont busás osztalékot fizet a francia üzemeltetőknek

Nagyot álmodott a kormány, amikor a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra nettó 78 milliárd forintból egy már a tervek alapján is indokolatlanul nagynak tartott, 20 022 férőhelyes arénát húzott fel a Népligetben, gyakorlatilag a Fradi futballstadionjával szemben. Már akkor is joggal merült fel, hogyan lehet megfelelően hasznosítani egy ekkora létesítményt, főleg úgy, hogy tőle egy kőhajításnyira ott van a bérelhető helyek tekintetében riválisnak számító, és már jól bejáratott Groupama Aréna. A kormány nem aggódott, elképzeléseik szerint a számos teremsportra alkalmas, „világszínvonalú” csarnok egyebek mellett kiállítások, koncertek, egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhat. Az üzemeltetésért a szomszédos Fradi-stadiont is kezelő Sportfive Kft., pontosabban annak leánycége, a Sportfive MPA Kft. felel.

A grandiózus álmokkal egyelőre nem ér fel a valóság, így a francia tulajdonosok nem lehetnek túlzottan boldogok. Az üzemeltetésért felelős cég friss beszámolója szerint ugyanis masszívan veszteséges az MVM Dome.

Nem sikerül gazdaságosan működtetni

A bevételekre még nem is lehet annyira panasz, hiszen 3,2 milliárd forint folyt be a kasszába tavaly, igaz, ez is jócskán elmarad a Groupama Aréna bevételeitől. Bár érdemes lenne megvizsgálni, hogy egy év alatt mennyivel nőtt a kft. bevétele, az adatokat azonban nehéz összehasonlítani, mivel a cég csak 2022 júliusától kezdte működését, egy féléves időszakot pedig nem helyes egy egész évvel összevetni. Mindenesetre a többmilliárdos bevétel sem volt elég a kiadások fedezésére.

photo_camera MVM Dome Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Csak anyag jellegű kiadásokra elköltötték szinte a teljes 3,2 milliárdot. Jelentős tétel volt az anyagköltség a maga 609 millió forintjával, a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 646 milliót emésztettek fel, az ingatlan fenntartása 438 millió forintba került a Sportfive MPA-nak. Az alkalmazott 11 dolgozó kapcsán 143,1 milliós bérköltség merült fel, ez azt jelenti, hogy a cégnél jellemző átlagos bruttó bér közel 1,1 millió forint volt.

Végeredményben az 5,7 millió forintos adófizetési kötelezettség elszámolása után kicsivel több mint 200 millió forintos mínuszt termelt az MVM Dome 2023-ban. 2022 második féléve is veszteséges volt, akkor mínusz 152 millió volt az eredmény. Mindez nemcsak azért fontos, mert képtelen profitot termelni a létesítmény, hanem azért is, mert nem bírja el a cég saját tőkéje.

A számviteli szabályok alapján a saját tőke nem lehet a jegyzett tőke felénél kisebb, ha pedig mínusz tartományba megy, a tulajdonosoknak kell anyagilag beavatkozniuk a szabályos működés érdekében. Az MVM Dome esetében ez utóbbi eset áll fenn.

Mivel 2022 tört részében is jelentős veszteséget termelt a cég, tavaly a saját tőke rendezése érdekében 152 millió forintot be kellett tenniük a tulajdonosoknak. Az újabb 200 milliós veszteség hasonlóra kényszeríti őket. Bár a tőkeinjekció pontos összege nem derül ki a dokumentumokból, tekintve, hogy a saját tőke a –196 millió forintot is meghaladja, feltételezhetően 200 millió forintos nagyságrend lehet, amit a tulajdonosnak be kell tennie.

Röpke másfél év leforgása alatt tehát 350 millió forintot is meghaladó értékben kellett zsebbe nyúlniuk és pénzt pumpálniuk a cégbe a francia tulajdonosoknak.

photo_camera Rendszeresen osztalékot fizet a Groupama Aréna Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Fradi-stadionnal nincs ilyen gond

Az MVM Dome-mal szemben a Fradi stadionja hibátlanul működik, masszív nyereséget, ezáltal osztalékot is termelve a tulajdonosnak. Tavaly a korábbi 7 milliárd után 7,4 milliárd forint bevételre tett szert az üzemeltető cég, a Sportfive Kft.

A bevételekkel szemben 6,6 milliárd forintnyi kiadást tüntettek fel anyag jellegűként, ezen belül a legnagyobb tétel az igénybe vett szolgáltatás bő 4 milliárd forintja volt. Itt számolják el az ingatlan fenntartási költségeit is, ami tavaly 2,7 milliárd forint volt. Ez még kevesebb is a 2022-es 3,1 milliárdos költségnél.

A 29 fő alkalmazott bérköltségére 386 millió forintot fordítottak, az átlagos bruttó bér tehát valamivel magasabb volt az MVM Dome üzemeltetésén dolgozókénál.

Végül 114,6 millió forintos nyereséggel zárt a kft. az előző évi 136 millió forint után. Ezt a profitot teljes egészében kivették osztalékként a tulajdonosok, sőt az előző évek gazdálkodásának eredményeit halmozó eredménytartalékból is kivettek egy nagyobb összeget, így összesen 280 millió forintot vittek külföldre. Az osztalékfizetés az elmúlt időszakban már rendszeresnek tekinthető a cégnél. Legelőször a működés ötödik évében volt erre példa, majd néhány év szünet után 2021-től folyamatosan vesznek ki pénzt a cégből a tulajok.