Romániában épül meg Európa legnagyobb lőporgyára

Csaknem 400 millió eurós beruházással Brassó megyében épül meg Európa legnagyobb lőporgyára – jelentette be Nicolae Ciuca szenátusi elnök, volt kormányfő, volt vezérkari főnök. A beruházást az EU és Románia közösen finanszírozza: a román állam az épületet húzza fel, míg az Európai Unió a lőpor gyártásához szükséges műszaki berendezések költségét fizeti.

Ciuca arról is beszélt a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA-2024) elnevezésű bukaresti nemzetközi hadifelszerelés-kiállítás megnyitóján, hogy a reșițai fegyvergyár „húsz év tétlenség után hamarosan lövedékeket fog gyártani egy brit cég romániai leányvállalataként”, és hogy megkezdte működését az S-70 Black Hawk helikopterek karbantartási, javítási és nagyjavítási központja is.

photo_camera Nicolae Ciucă a 2024-es bukaresti haditechnikai vásár megnyitóján

Márciusban Marcel Ciolacu miniszterelnök már beszélt arról, hogy Romániának lesz egy korszerű lőporgyára, aminek a megvalósításában az Európai Unió is partner lesz. Áprilisban Stefan-Radu Oprea gazdasági vállalkozásfejlesztési és turisztikai miniszter azt is közölte, hogy a román Romarm védelmi ipari tröszt várhatóan a német Rheinmetallal fog együttműködni a projektben.

Ciolacu kormányfő a mostani kiállításmegnyitón arról beszélt, hogy eurómilliárdok áramolhatnak a következő időszakban a román gazdaságba a védelmi ipari megrendeléseknek köszönhetően. A miniszterelnök hozzátette: valamennyi európai ország kiemelt ágazatként tekint védelmi iparára, és a román kormány számára is prioritás az iparág újjáélesztése. Arról is beszélt: „Románia nem követheti el többé azt a hibát, hogy fegyvergyárai egy részét bezárja, a többit pedig csődközeli állapotba juttatja”. (Digi24.ro)