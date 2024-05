Ráomlott a színpad a kampányrendezvényre Mexikóban, az elnökjelölt is kórházba került

Már hat halottja és 57 sebesültje van annak a balesetnek, amit a viharos szél okozott egy mexikói kampányrendezvényen. Június 2-án Mexikóban választások lesznek, szerda este Monterrey egyik külvárosában éppen egy helyi polgármesterjelölt kampánya zajlott, amin az egyik elnökjelölt, a baloldali, valódi eséllyel nem bíró Álvarez Máynez is részt vett.

A baseball-pályán felállított színpad egy részét egy, a korábbiaknál is erősebb széllökés borította fel.

Az elnökjelölt kampánycsapatából többen is megsérültek, rövid időre Máynez is kórházba került, de őt gyorsan kiengedték. A hatóságok egyelőre hat halottról számoltak be, de többen a színpad darabjai alá szorultak, arról egyelőre nincs hír, hogy mindenkit sikerült-e már kimenteni.

(New York Times, Sopitas)