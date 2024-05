Négy hónap után először újra rakétákat indított a Hamász a Gázai övezetből Izrael felé

A Hamász közel négy hónap után először rakétatámadást indított Tel Aviv térsége ellen – közölte a szervezet. A Rafah térségéből, a Gázai övezet déli részéről legalább nyolc rakétát lőttek ki, amelyek közül többet az izraeli hadsereg elfogott. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Rakétariadók szólaltak meg más városokban és településeken is, köztük Herzliyában és Petah Tikván. Az izraeli hadsereg jelenleg katonai műveleteket hajt végre Rafahban.

Rockets fell on a house and in a field in Herzliya, north of Tel Aviv pic.twitter.com/yKrSubywTr